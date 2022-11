Lavinia Mauro, Uomini e Donne/ Esterna con Alessio Campoli ma lui vuole andare via…

Lavinia Mauro, esterna con Alessio Campoli a Uomini e Donne

Dopo averlo incontrato nello studio di Uomini e Donne, Lavinia Mauro ha portato in esterna Alessio Campoli che, in studio, annuncia di volersi eliminare. Alessio, infatti, spiega che a causa del suo carattere, non si considera la persona adatta per starle accanto a causa delle sue fragilità. Le fragilità di cui parla il corteggiatore sono gli attacchi d’ansia e di panico di cui soffre la tronista di Uomini e donne. Alessio, inoltre, spiega di non gradire alcuni lati caratteriali di Lavinia temendo che, fra un mese, potrebbero scontrarsi per un suo gesto che, magari,potrebbe non arrivare.

“Non mi sembra di aver preso in giro qualcuno”, afferma Alessio. “Se una ragazza non ti piace non è un problema. La cosa che ti rimprovera Lavinia è quando le dici che fra un mese potreste litigare”, spiega Maria De Filippi. “Non ti sto capendo in questo momento”, ribatte Lavinia non nascondendo la propria delusione e aggiunge – “Non voglio elemosinare niente”.

Gianni Sperti e Armando Incarnato contro Alessio Campoli

Lavinia Mauro è convinta di non piacere abbastanza ad Alessio Campoli e che lui stia solo trovando una scusa per andare via. “Dillo che non ti piaccio, non è un reato”, afferma la tronista. “A te non piace lei perchè se ti piacesse non andresti via dicendo che le sue fragilità sono per te un problema perchè tu sei irruento. Lei sue fragilità passeranno“, sostiene Gianni Sperti dando ragione a Lavinia. Anche Armando Incarnato difende la tronista spiegando che i corteggiatori dovrebbero essere più delicati con Lavinia.

“Lei in esterna non ha usato neanche una volta il ventaglio. Vuol dire che con te stava bene”, puntualizza il tronista Federico. Lavinia, visibilmente in difficoltà, lascia lo studio per poi rientrare non trattenendo le lacrime: “Il problema non è che sia andato via, ma forse sono io che non riesco a trasmettere niente perchè anche l’altro Alessio si è lamentato del mio atteggiamento“, dice una Lavinia molto delusa.











