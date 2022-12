Lavinia Mauro, Uomini e Donne/ Esterna con Alessio Corvino: “Sono qui per te”

Lavinia Mauro e l’esterna con Alessio Corvino

Dopo l’emozionante esterna fatta con Alessio Campoli nei luoghi della sua infanzia, Lavinia Mauro è uscita con Alessio Corvino con cui ha dato vita ad un’esterna emozionante e commossa. Il corteggiatore ha scelto di portare la tronista a Caserta aprendole totalmente il cuore e parlandole di uno dei momenti più dolorosi della sua vita. Dopo averle fatto visitare i luoghi più significativi della sua vita, Alessio si è lasciato andare parlandole della morte del padre.

Di fronte ad una Lavinia molto emozionata, Alessio ha rivissuto il momento affrontato quando era un ragazzo svelandole i dettagli di quel periodo ricordando la notte in cui la sorella e il cognato lo hanno svegliato per annunciargli la morte del padre. Un momento intenso che ha commosso anche il pubblico in studio.

Lavinia Mauro tra Alessio Corvino e Alessio Campoli

Lavinia Mauro sta vivendo momenti intensi ed importanti sia con Alessio Corvino che con Alessio Campoli. Entrambi stanno aprendo il cuore raccontandole momenti importanti, ma anche dolorosi delle rispettive vite. Da parte sua, la tronista non nasconde di provare un forte interesse per entrambi anche se sono molto diversi l’uno dall’altro.

Entrambi i corteggiatori non nascondono, a loro volta, l’interesse per Lavinia a cui, Alessio Corvino, al termine dell’esterna, ha fatto una confessione. “Sono qui per te”, ha detto Alessio. Molto emozionata e commossa, in studio, i due hanno evitato il confronto preferendo ballare insieme dopo aver rivissuto le emozioni provate in esterna.

