Lavinia Mauro, Uomini e Donne/ Esterna con bacio con Alessio Corvino: “Sono stata…”

Lavinia Mauro, nuova esterna con Alessio Corvino

Dopo aver visto l’esterna tra Lavinia Mauro e Alessio Campoli che definisce “forte”, Alessio Corvino entra in studio nella puntata di Uomini e Donne del 15 febbraio per un nuovo confronto con Lavinia Mauro. Al mare, la tronista e il corteggiatore si lasciando andare “Siamo ad un punto del percorso in cui ho voglia di concentrarmi su quello che sento e su me stesso e ho provato tanto in quel momento”, ammette Alessio in studio.

Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 15 febbraio: Federico torna da Carola

“Fino alla settimana scorsa ero convinto che, alla scelta di Lavinia, ci sarebbero dei no, ora mi sembra di capire che ci saranno due sì”, ha commentato Gianni Sperti. “Se mi sceglierà lo dirò”, risponde Corvino che ha deciso di togliere quel muro che aveva eretto.

Alessio Corvino e Alessio Campoli: un doppio sì per Lavinia Mauro?

“Sono stata contenta di entrambe le esterne. Finalmente mi sono sentita corteggiata sia da Alessio Campoli che da Alessio Corvino e vorrei che continuassero così”, spiega la tronista, felice del cambiamento fatto dai corteggiatori tra cui farà la scelta. Su domanda di Gianni Sperti, poi, sia Campoli che Corvino ammettono di essere infastiditi di fronte ai baci che Lavinia dà in esterna ad entrambi.

Fabio Colloricchio: la figlia Gala in ospedale/ Paura per l'ex Uomini e Donne

La tronista, in vista della scelta, non ha intenzione di rinunciare al bacio con nessuno dei due chiedendo ad entrambi i corteggiatori di farle vivere serenamente l’ultima parte del trono prima della scelta finale. “Mi dispiace che vedano nel bacio un gesto che può dar fastidio, ma io vorrei godermi il corteggiamento e capire per fare la scelta”, conclude la tronista.

LEGGI ANCHE:

Uomini e Donne: Gianni Sperti rompe il silenzio su San Valentino/ "Anche quest'anno…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA