Lavinia Mauro, Uomini e Donne/ Esterna con Campoli, ma un non gesto di Corvino…

Lavinia Mauro in esterna con Alessio Campoli

Uomini e Donne torna in onda oggi, lunedì 6 marzo, dopo lo stop per la morte di Maurizio Costanzo. Salvo cambiamenti dell’ultima ora, stando alle anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, al centro della puntata di oggi dovrebbe esserci il trono di Lavinia Mauro che non ha ancora sciolto le ultime riserve su Alessio Campoli e Alessio Corvino tra cui dovrà scegliere il ragazzo con cui lasciare la trasmissione e cominciare una storia nella vita quotidiana. Nella puntata in onda oggi, Lavinia, al centro dello studio, si confronterà sia con Alessio Campoli che con Alessio Corvino.

Riccardo Guarnieri, Uomini e Donne/ Corteggia Cristina, ma arriva il palo della dama

Nelle ultime settimane, la tronista ha ammesso di sentirsi corteggiata da entrambi, ma di non essere ancora sicura della scelta che appare ancora lontana. Lavinia, tuttavia, nella puntata in onda oggi, ha portato in esterna solo Alessio Campoli: quale sarà la reazione di Corvino?

Lite tra Alessio Corvino e Lavinia Mauro a Uomini e Donne?

Nessuna esterna tra Alessio Corvino e Lavinia Mauro nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi. Quello che sarà trasmesso oggi è stato registrato lo scorso 19 febbraio, cinque giorni dopo San Valentino. Al centro dello studio, Lavinia ammetterà di essere delusa da Alessio Corvino che, per il giorno degli innamorati, non ha fatto alcun gesto nei confronti della tronista.

Uomini e Donne, anticipazioni 6 marzo/ Lavina in esterna con Campoli, Corvino...

La puntualizzazione di Lavinia non lascerà indifferente Corvino il quale, tuttavia, lancerà una frecciatina alla tronista spiegando di dare importanza al giorno di San Valentino solo se accanto ha una fidanzata, cosa che, per il momento, Lavinia non è: come reagirà la tronista?

LEGGI ANCHE:

Uomini e Donne, Sara e Sonny si sono sposati/ Pancino sospetto per lei

© RIPRODUZIONE RISERVATA