Lavinia Mauro, Uomini e Donne/ “Papà è un marchese, ma non sono snob”: Alessio…

Lavinia Mauro e le origini nobili

Lavinia Mauro svela le proprie origini nella puntata di Uomini e Donne del 30 novembre. La tronista non nasconde il proprio interesse per Alessio Campoli che, dopo aver espresso il desiderio di lasciare la trasmissione, è tornato sui propri passi su richiesta della stessa Lavinia. Dopo i dubbi e le varie perplessità, Lavinia e Alessio stanno instaurando un rapporto più complice e, in esterna, la tronista ha confessato di essere una nobile. Il padre di Lavinia, infatti, è un marchese. Una confessione che spiazza, ma allo stesso tempo spaventa Alessio che immagine l’eventuale incontro con la famiglia della tronista,

In studio, Lavinia conferma di essere una nobile rassicurando, però, Alessio. La tronista, infatti, puntualizza di non essere una snob e di essere così proprio per i valori che le hanno trasmesso i genitori i quali pretendendo solo determinati atteggiamenti nelle varie situazioni.

Lavinia Mauro nobile: la reazione di Alessio Campoli

Lavinia Mauro ha subito spiegato che non avrebbe mai voluto svelare le proprie origini, ma di aver scelto di farlo perchè la notizia cominciava a circolare la notizia sul web. “Mio padre non è che fa il marchese come professione. Non è che stiamo con le corone dentro casa”, fa subito presente Lavinia che poi svela di vivere in una grande casa composta da quattro piani.

“Alessio com’è la tua casa?”, chiede Maria De Filippi a Campoli. “Tre piani più la mansarda”, risponde Alessio che, pur non nascondendo di essere spaventato dalla possibile reazione della famiglia di Lavinia nei suoi confronti, conferma di voler continuare a conoscere la tronista.

