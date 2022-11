Lavinia Mauro, Uomini e Donne/ Prima esterna con Alessio Campoli: lite in studio?

Lavinia Mauro, prima esterna con Alessio Campoli

Lavinia Mauro torna al centro dello studio durante la nuova puntata di Uomini e donne. Per la tronista che, all’interno del programma di Maria De Filippi ha confessato di soffrire di attacchi d’ansia e di panico che, in passato, le hanno impedito di vivere serenamente la propria giovinezza, il percorso è ufficialmente entrato nel vivo. Tuttavia, Lavinia non si è legata, in modo particolare, a nessuno dei suoi corteggiatori al punto da aver chiesto alla redazione di contattare Alessio Campoli per avere la possibilità di conoscerlo. Durante il primo incontro in studio, di fronte a Lavinia e Federica Aversano, Alessio ha ammesso di considerare più compatibile la Aversano decidendo, però, di uscire comunque con Lavinia.

Come sarà andata la prima esterna tra la tronista e il corteggiatore? Dalle anticipazioni pubblicate dalla pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” di Lorenzo Pugnaloni, pare che in studio, il confronto tra i due, darà vita a qualche discussione.

Lavinia Mauro in crisi a Uomini e Donne?

Lavinia non sta vivendo nel migliore dei modi il percorso sul trono. Nelle scorse puntate del dating show di canale 5, nonostante la bellissima esterna organizzata dal corteggiatore Alessio, in studio, è apparsa abbastanza in difficoltà al punto che Alessio non ha nascosto la propria delusione per il suo atteggiamento.

“Mi sono già esposto abbastanza. Sono stranito dalla reazione… Mi è venuta voglia di fare questa sorpresa dopo l’esterna del bacio, e un ballo dove mi ha chiesto di aiutarla a fidarsi. Mi andava di farle una sorpresa, oltre che per il suo compleanno, per farle capire qualcosa visto che entrambi siamo molto diffidenti. Era un’esterna cucita su di lei, anche per rispettare le sue allergie… Poi arriviamo in esterna e lei mi ha detto che ho fatto un passo indietro”, le parole del corteggiatore che si sta esponendo molto con la tronista.

