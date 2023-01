Lavinia Mauro, Uomini e donne/ Prima la lite, poi la sorpresa e il bacio con Campoli

Lavinia Mauro, la lite con Alessio Campoli a Uomini e Donne

La scelta di Lavinia Mauro si avvicina e la tronista di Uomini e Donne si sta mettendo totalmente in gioco. Dopo il confronto con Alessio Corvino nel corso della puntata del 23 gennaio con cui c’è stato un durissimo scontro, Lavinia, nella puntata del dating show del 24 gennaio, rivive le emozioni vissute in esterna con Alessio Campoli. Prima di mandare in onda la sorpresa fatta da Lavinia a Campoli, Maria De Filippi manda in onda un filmato riassuntivo della situazione.

In camerino, la tronista e Campoli discutono animatamente. Alessio sostiene di non gradire l’atteggiamento di Lavinia nei confronti di Corvino e, infastidito, annuncia di non voler tornare. Tra la tronista e il corteggiatore volano parole forti in seguito alle quali la tronista decide di sorprendere il corteggiatore.

La sorpresa di Lavinia Mauro ad Alessio Campoli

Lavinia Mauro non ha mai nascosto di provare un forte interesse per Alessio Campoli con cui il feeling continua a crescere. Dopo aver litigato con lui in camerino, temendo un vero addio da parte del corteggiatore, Lavinia decide di sorprenderlo presentandosi sul posto di lavoro per fargli una sorpresa. Piacevolmente colpito dal gesto della tronista, Alessio, in esterna si lascia andare totalmente fino a baciarla nuovamente.

In studio, i due non nascondono la felicità provata in quell’esterna. “Io sono fatto così. All’inizio sbraito quando mi arrabbio, ma poi depongo l’ascia di guerra per trovare un punto d’incontro“, dice il corteggiatore. “Con Campoli riesco a discutere e a venirci incontro mentre con Corvino non c’è un confronto perchè devo dargli solo ragione”, aggiunge la tronista che poi sceglie di ballare proprio con Campoli.

