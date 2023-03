Lavinia Mauro, Uomini e Donne/ Segnalazioni su Alessio Corvino? La tronista…

Lavinia Mauro, ancora nessuna scelta a Uomini e donne

Nessuna scelta a Uomini e Donne per Lavinia Mauro nonostante abbia cominciato il proprio percorso sul trono dallo scorso settembre. la tronista, da diverso tempo, è rimasta solo con Alessio Corvino e Alessio Campoli, ma per il momento, non ha ancora annunciato la scelta. Alla base dell’indecisione della tronista c’è la poca fiducia di Lavinia nei confronti dei suoi corteggiatori da cui avrebbe cominciato a sentirsi corteggiata solo da qualche settimana. Se di Alessio Campoli non si fida per alcuni atteggiamenti per i quali Alessio sta procedendo a piccoli passi per la paura di restare deluso, di Alessio Corvino non si fida per quello che vede sui social.

Corvino, infatti, non nega di uscire in compagnia degli amici in attesa di aspettare la sua scelta. Nel corso della puntata in onda oggi, tuttavia, ci sarà un nuovo colpo di scena.

La segnalazione su Alessio Corvino

Come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, Alessio Corvino, nella puntata di Uomini e Donne del 21 marzo, è al centro di una segnalazione per aver partecipato ad una festa a cui ha partecipato anche la sua ex. Lavinia ammette di non fidarsi ancora di lui e Corvino non nasconde la delusione.

Con Alessio Campoli, invece, tutto sembra andare meglio e in studio sceglie di ballare con lui. Tale scelta, però, scatena la reazione di Corvino che, arrabbiato, esce dallo studio. Di fronte a tale situazione, Lavinia scoppia a piangere.

