Lavinia Mauro, Uomini e Donne/ Una confidenza a Corvino scatena la reazione di…

Lavinia Mauro verso la scelta a Uomini e donne?

Lavinia Mauro tra Alessio Corvino e Alessio Campoli a Uomini e Donne. La tronista, dopo un periodo in cui non si è sentita corteggiata, sta finalmente ricevendo le attenzioni che voleva. Motivo per cui ha deciso di non annunciare ancora la scelta non avendo cancellato tutti i dubbi che ha in mente. Alessio Corvino e Alessio Campoli stanno aspettando solo la decisione di Lavinia a cui risponderebbero sì per poter vivere la storia senza telecamere e lontani dalla trasmissione.

Dopo le scorse puntate in cui ha portato in esterna entrambi i corteggiatori lasciandosi andare a baci e abbracci importanti, nella puntata di Uomini e Donne del 21 febbraio dedicata principalmente al trono over con l’addio di Alessandro e Pamela che hanno lasciato in coppia il programma, Lavinia è uscita solo con Alessio Corvino.

La confidenza di Lavinia Mauro ad Alessio Corvino

Dopo vari dubbi e discussioni, tra Lavinia Mauro e Alessio Corvino sta tornano il sereno. Il corteggiatore ha cominciato ad aprirsi con la tronista e a dedicarle quelle attenzioni che lei si aspettava dall’inizio. Lavinia, da parte sua, ha ammesso di sentirsi finalmente corteggiata e, in esterna, si è lasciata andare ad una confidenza importante sul suo passato che non è stata mostrata dalla trasmissione.

L’esterna tra Lavinia e Alessio Corvino ha scatenato la reazione di Alessio Campoli che non ha nascosto il proprio disappunto per l’atteggiamento di Lavinia sentendosi sminuito. Dopoi una lunga discussione, Lavinia ha poi scelto di ballare proprio con Campoli.

