Lavorare senza partita IVA/ Aumento del tetto massimo per gli “occasionali”

Lavorare senza partita IVA in Italia è certamente possibile. Chiaramente per il lavoratore e il committente, ci sono dei limiti da rispettare. Nella prossima manovra di bilancio del 2023 le novità vere e proprie arrivano dall’impresa che commissiona l’attività al prestatore.

Chi desidera svolgere un lavoro ma senza vincolarsi alla partita IVA e alle sue spese, (indipendentemente dal fatto che sia già impiegato oppure no), potrà farlo tramite le ricevute occasionali, così come previsto dall’articolo 54 bis comma 1 decreto legge n. 50 del 2017.

Lavorare senza partita IVA: quali sono le novità?

Chiunque voglia lavorare senza partita IVA come attività saltuaria o per ammortizzare i costi della vita essendo disoccupato, potrà farlo con le classiche ricevute occasionali. Il limite reddituale è di 5 mila euro annui (per tutte le attività svolte).

Ecco la Legge cosa chiarisce a tal proposito:

Per ogni prestatore , con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non oltre a 5.000€ ;

, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente ; Per ogni utilizzatore , con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non oltre a 5.000€ ;

, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente ; Per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500€.

L’azienda che commissiona il lavoro, dovrà fare riferimento a 5000 mila euro complessivi indipendentemente dal numero di collaboratori occasionali. Questo vuol dire che se in un anno la società si avvale di 3 lavoratori occasionali, per ciascun prestatore il massimo da corrispondere sarà di 1.666,66€, o comunque, proporzionare il compenso senza superare l’importo massimo di 5K.

Questo però, è quello che potrebbe accadere se la nuova norma non venisse applicata. Il Governo infatti, ha voluto proporre nella prossima manovra di bilancio, l’aumento da 5 mila euro fino a 10 mila euro come importo massimo per usufruire dei contratti di lavoro occasionale.

Un cambio radicale rispetto all'ultima proposta di Draghi, dove era assolutamente contrario a far Lavorare senza partita IVA.











