Lavoratore autonomo senza partita IVA/ 150€ In più sul contributo una tantum

Per un lavoratore autonomo senza partita IVA (e professionisti) che appunto, non sono titolari di P.IVA, è previsto un aumento del bonus una tantum previsto dal decreto Aiuti-ter (D.L. n. 144/2022, convertito nella Legge n. 175/2022). Ma qual è la cifra che è stata innalzata?

Il decreto interministeriale è stato registrato e firmato dalla Corte dei Conti, poco più di un mese fa, ovvero mercoledì 7 dicembre, dalla ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone, e da Giancarlo Giorgetti, ministro delle Finanze.

Lavoratore autonomo senza partita IVA: 150€ in più

Per un lavoratore autonomo senza partita IVA, sarà possibile richiedere il bonus una tantum stabilito dal Governo dopo i rincari causati dal caro energia e dall’elevata inflazione che sta affliggendo non solo l’Italia, ma l’intera Europa.

Consultando il D.M. del 19 agosto del 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 224 del 24 settembre, che prevedeva il bonus da 200€ per gli autonomi e professionisti con P.IVA (una tantum), questa volta subisce una modifica che vede come beneficiari, i non titolari di partita IVA.

Ma non solo, perché viene modificata anche l’agevolazione economica (in meglio). Rispetto ai 200€ iniziali, questa volta il Governo ha voluto stanziare un fondo a parte, che va ad incrementare quest’ultima cifra, aggiungendo 150€, totalizzando quindi, 350€ di bonus (sempre una tantum).

L’unico requisito è quello reddituale (oltre a quello professionale, che prevede l’erogazione del contributo economico ai professionisti e lavoratori autonomi che non sono titolari di partita IVA), il cui limite è di 20 mila euro.

La modifica è stata disposta grazie all’introduzione del Decreto Legge del 17 maggio del 2022 numero 50, e poi convertita in decreto legge del 9 agosto del 2022 numero 115, a sua volta convertito con variazioni dalla Legge numero 142/2022.

Grazie a questa variazione, coloro che potranno usufruire del contributo economico una tantum saranno circa 50mila professionisti e 30mila lavoratori autonomi in più, tra cui 30mila circa, specializzandi in chirurgia e medicina.











