Lavoratore italiano assunto all’estero/ Quando non rischia la doppia imposizione

È davvero giusto che un lavoratore italiano assunto all’estero, debba subire una doppia imposizione? A chiarirlo è stato il caso di un dipendente (nato a Pescara) di una banca tedesca con regolare residenza fuori dal proprio Paese nativo.

Il dipendente si sarebbe trovato una busta paga dove la banca tedesca sarebbe stata tenuta a trattenere quella da noi sarebbe l’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). A risolvere la questione apparentemente complessa, è stata la commissione tributaria di Pescara stessa.

Lavoratore italiano assunto all’estero: come evitare doppia tassazione

Un lavoratore italiano assunto all’estero ha il diritto di richiedere il rimborso dell’IRPEF italiana, qualora egli sia capace di dimostrare che il reddito è prodotto nel Paese in cui lavora (nel caso specifico che prendiamo d’esempio è la Germania), e che rimanga lì per oltre metà anno.

L’autorità fiscale tedesca – in questo determinato caso – ha potuto comprovare la presenza dell’impiegato bancario in Germania, riuscendo a fare in modo che il lavoratore abbia potuto godere della restituzione del denaro che aveva versato (con le tasse IRPEF) all’Italia.

A sancirlo – come anticipato – è stata la commissione tributaria della città di Pescara 226/2/2022 (presidente Perla, relatrice Papa). Caso ancora più assurdo che proprio l’Italia e la Germania hanno instaurato una collaborazione al fine di evitare le doppie imposizioni fiscali tra i due Paesi.

A confermare la ragione del lavoratore italiano assunto all’estero, è stato l’onere probatorio (basandoci su quanto contenuto dall’articolo 7 del Decreto legislativo 546/92 a carico del contribuente), la tassazione in Germania era comprovata dalla presenza del certificato del Fisco d’Oltralpe.

Si dà il caso che ogni situazione dev’essere valutata soggettivamente. Ad esempio, se un lavoratore italiano assunto all’estero risulta transfrontaliere o risiede in Italia ma lavora all’estero per un brevissimo periodo (meno della metà di un anno), allora rischierebbe la doppia imposizione fiscale.

