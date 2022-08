Lavoratori spiati dall’azienda, è legittimo?/ “No a telecamere in sede, ma fuori…”

Spiare i lavoratori in azienda e controllarli a loro insaputa, per poi in alcuni casi licenziarli per il loro comportamento scoperto attraverso le telecamere, è legittimo? Il sito di informazione legale “La Legge per tutti” spiega: “In passato la Cassazione ha ritenuto lecito il provvedimento di allontanamento per giusta causa basato sulle prove raccolte da un detective ingaggiato dall’azienda. In una recente ordinanza, la Suprema Corte ha confermato questo orientamento facendo, però, alcune precisazioni su quando il licenziamento è legittimo e quando non lo è. Quindi, si può licenziare un lavoratore spiato oppure no? Tutto dipende dalla motivazione che ha spinto il datore a sguinzagliare lo 007 e a chiedergli di pedinare un dipendente“.

Riforma pensioni 2022/ Calenda: possiamo spezzare una maledizione trentennale

Spiare un dipendente per scoprire come questo si comporta in azienda o fuori, è legale? Dipende dal caso. “Contrariamente a quello che si può pensare, non è lecito il controllo dei lavoratori all’interno dell’azienda o mentre stanno svolgendo la loro attività. La legge, infatti, non consente degli accertamenti in questo contesto all’insaputa dei dipendenti. Quindi, è ad esempio vietato piazzare delle telecamere nascoste in qualche angolo di un ufficio per vedere come si comportano i lavoratori, a meno che il datore le ritenga necessarie per motivi di sicurezza o per altre ragioni e ne ottenga il consenso dai sindacati” spiega il sito di informazione legale. I datori non possono allora piazzare telecamere di sicurezza per vedere come un dipendente si comporti. Il solo caso in cui può farlo sono motivi di sicurezza con il consenso dei sindacati.

Bonus patente 2500 euro/ Presto la pubblicazione del portale per richiederlo

Quando è legittimo il licenziamento

Contrariamente al caso in azienda, il datore di lavoro può controllare il dipendente fuori dalla sede. Si può infatti pedinare un lavoratore o servirsi addirittura di un detective, basta rispettare alcuni limiti che “La Legge per tutti” spiega così: “Quello che invece può fare l’azienda è controllare il dipendente al di fuori dell’orario e della sede di lavoro anche servendosi da un detective, purché rispetti la privacy del lavoratore. E qui si apre un mondo: quando si ritiene rispettata e quando violata la privacy della persona pedinata? Secondo la legge, non è consentito seguire un dipendente fin dentro il portone del palazzo dove abita. Non è nemmeno possibile arrampicarsi su un albero e filmare ciò che avviene nel suo appartamento. Sono vietate, infine, le riprese nel giardino privato se effettuate con metodi per superare eventuali barriere come staccionate, muretti o aiuole. Viceversa, l’attività investigativa svolta in aree aperte pur private ma prive di alcuna protezione, può essere oggetto di ripresa fotografica”.

INCENTIVI ASSUNZIONI/ Un fallimento che mette in dubbio il taglio del cuneo fiscale

Ma il lavoratore spiato può essere licenziato? Come spiega l’Adnkronos, facendo riferimento all’informazione de “La Legge per tutti”, la Cassazione ritiene lecito il pedinamento in alcuni casi. Ad esempio, di chi ha chiesto i permessi della legge 104 e passa la giornata a fare shopping o in gita. In questo caso, c’è il licenziamento per giusta causa. Non è legittimo, invece, un provvedimento preso ad esempio contro il dipendente di una banca che svolge un lavoro fuori dalla filiale con un orario mobile e che dunque nel corso della giornata svolge anche attività che nulla hanno a che vedere con il lavoro della banca. In questo caso, il dipendente non può essere licenziato perché all’investigatore è vietato indagare sull’attività lavorativa. C’è però un caso in cui potrebbe essere licenziato: se ad esempio foto dimostrino un’attività delittuosa svolta dal lavoratore (come spaccio di droga) o l’esercizio di attività remunerata da un’altra azienda, il datore di lavoro può agire e licenziarlo.











© RIPRODUZIONE RISERVATA