Lavoretti Festa della Mamma 2022/ Cosa realizzare a casa: fiori di carta e lettere

Quali lavoretti realizzare per la Festa della Mamma 2022

Domenica 8 maggio si celebra la Festa della Mamma 2022, per cui per i più piccoli è il momento di preparare i cosiddetti lavoretti, ovvero delle attività manuali attraverso cui si realizzano in casa o a scuola dei semplici regali, in questo caso per il proprio genitore. I bambini dunque possono darsi da fare con l’aiuto delle maestre o del papà per sorprendere la donna più importante della loro vita. Le idee per creare qualcosa di speciale sono innumerevoli, vediamone qualcuna.

Una proposta semplice e di veloce realizzazione è quella relativa alla creazione di alcuni fiori di carta da donare alla propria mamma, magari con a corredo una lettera scritta a mano con dolci parole. Per farlo non servono altro che dei fogli o cartoncini colorati, un paio di forbici e della colla. Le forme e il modo di ritagliare variano in base alla tipologia di lavoretto che volete creare. Sul web si trovano istruzioni più o meno difficili, adatte a tutte le età. Per il biglietto di auguri, invece, spazio alla fantasia: potete scrivere semplicemente la dedica oppure pitturarlo con le dita.

Lavoretti Festa della Mamma 2022: le idee più originali

I fiori di carte e le letterine sono soltanto i più semplici lavoretti da fare per la Festa della Mamma 2022, che si celebra oggi, domenica 8 maggio. I bambini e i papà che hanno più tempo e più manualità con queste cose possono optare per qualcosa di completo, ma molto originale. È il caso, ad esempio, del calco della mano, che può diventare uno splendido portaoggetti con cui decorare una stanza della casa e non solo. Con la plastilina oppure con la creta è possibile dare la forma che vogliamo alla creazione e successivamente pitturarla. L’opera d’arte sarà talmente bella da lasciare a bocca aperta chiunque, soprattutto perché molto carica di affetto.

