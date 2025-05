Secondo una recente ricerca di Fiscozen, i lavori più strani in Italia sarebbero nati nel 2025. Nella classifica non si piazzano soltanto delle nuove professioni digitali, ma anche delle realtà imprenditoriali offline che sarebbero state definite “innovative e particolari”.

La classifica delle figure più strambe non solo incuriosisce, ma in alcuni casi renderebbe l’attività molto redditizia. Fiscozen aggiunge che un aspetto molto importante in termini fiscali, ovvero la revisione dei nuovi codici Ateco che permetteranno la piena regolarizzazione di queste nuove professioni.

Lavori più strani in Italia nell’ambito AI e digital

Tra i lavori più strani in Italia i primi analizzati da Fiscozen riguardano l’intelligenza artificiale e il digital. Con l’arrivo dell’AI molte figure si sono reinventate, mentre altre sarebbero nate proprio grazie alla scoperta di nuove esigenze sul mercato tecnologico.

La prima attività in aiuto all’AI è il Prompt Engineer. Un professionista in grado di allenare l’intelligenza artificiale, al fine di creare dei prompt di comando perfetti, così da rendere ciascuna risposta da parte di un algoritmo efficiente e corretta.

Poi è nata la figura del “Finetuner“, un lavoro di estrema precisione in grado di elaborare modelli AI ad HOC e altamente settoriali.

Infine si aggiungono alla lista i consulenti legali (inclusa la protezione dei dati personali) sulle automation generate dall’AI e le figure etiche per ridurre il carico di responsabilità di tali algoritmi e allo stesso tempo decretare gli effetti sociali e culturali circostanti.

Nuove figure digitali

Il digital è in grado di sorprenderci sempre. Tra le nuove figure nate online troviamo al primo posto il tester di voucher e coupon, al fine di valutarne l’affidabilità e la veridicità della promozione. In seconda “posizione” si piazzano gli utenti che affiancano i fidanzati e le fidanzate generate dall’AI, aiutando gli algoritmi a generare risposte sempre più precise.

Infine un nuovo modello di business che sta divenendo sempre più frequente è l’incremento di aperture di ristoranti virtuali. Si tratta di attività che acquisiscono gli ordini online per poi smistarli in variegate cucine non aperte ai cittadini sul territorio nazionale.

Sempre in tema “internet” ci interfacciamo con due nuove figure, il social seller, che vende un servizio o un prodotto sfruttando esclusivamente le piattaforme di networking, e un responsabile umano assunto dall’azienda in grado di percepire il sentiment percepito dal pubblico online e basato sul brand dell’impresa (o dai competitor).

Aziende e figure local

Oltre alle nuove figure digital, in questi tempi sono nati anche altri lavori come ad esempio l’Experience Designer. Il suo ruolo è quello di soddisfare le esigenze dei clienti che richiedono servizi di un certo livello, spaziando dai viaggi ai servizi per la propria salute, dal tempo libero alla bellezza.

Tra gli ulteriori lavori più ambigui – e comunque innovativi del 2025 – si colloca il Menù Engineer, nonché colui che ristruttura i menù da capo per renderli attrarre i consumatori e godere di un margine più ampio di guadagno.

All’ultimo posto rientrano i “Disability Manager“, dei lavoratori specializzati in normative che regolamentano gli incentivi a favore di chi è affetto da disabilità.