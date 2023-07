Lavori stagionali più pagati/ Per il primo più di 7.000€ solo d’estate (19 luglio 2023)

I lavori stagionali più pagati sono probabilmente anche quello meno attesi. A confermare le statistiche è stato The Sun, un famoso quotidiano britannico in stile tabloid, che ha stilato una lista delle professioni con maggiori guadagni nel solo periodo estivo o invernale che sia.

Purtroppo in Italia siamo a conoscenza del fatto che ci sia il precariato, e che molti lavori nel settore turistico riportino gravi lacune. Molte di esse spaziano dall’assenza di un personale qualificato, fino agli impieghi sottopagati. Ma oggi parliamo dell’esatto opposto: le professioni stagionali meglio pagate.

Lavori stagionali più pagati: la classifica

Tra i lavori stagionali più pagati il primo posto viene guadagnato dall’istruttore di surf. Vista la forte domanda per gli sport acquatici, non è raro trovare numerose offerte di lavoro per questo ruolo. Secondo The Sun, soltanto d’estate l’istruttore di surf guadagnerebbe fino a 7.227€.

Assistente di catering

Al 2° posto dei lavori stagionali più remunerativi non può mancare l’assistente di catering. Grazie ai numerosi eventi, concerti, festival e feste sul territorio, il guadagno per questa figura è di circa 7.138€ in soli tre mesi, per uno stipendio medio di 2.379 euro mensili.

Guida turistica

Il turismo va a gonfie vele, specialmente in Italia dove il flusso di vacanzieri internazionali e non, è sempre più alto. Una guida turistica nel nostro Bel Paese potrebbe trarre un profitto di ben 6.782€ soltanto nei tre mesi estivi.

Inserviente in spiaggia

Tra i lavori stagionali più pagati al quarto posto vi è l’inserviente in spiaggia. Come spiegavamo precedentemente il flusso dei turisti nel nostro Bel Paese ogni anno è sempre più alto, specialmente in estate dove l’Italia è al primo posto come meta marittima.

Ecco che questa figura nei soli mesi estivi potrebbe guadagnare – sempre dalle stime di The Sun – fino a 6.634 euro.

Istruttore di nuoto

Infine come lavoro stagionale estivo (e non solo), più remunerativo, troviamo l’istruttore di nuovo. Un insegnante qualificato in soli 3/4 mesi potrebbe percepire fino a 6.600€.











