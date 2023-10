Lavori superbonus 110 condominio/ Intervento non completato alla scadenza, cosa fare (13 ottobre 2023)

Se molti lavori con il Superbonus 110 in un condominio non venissero completati nei tempi prestabiliti, il rischio potrebbe essere quello di dover pagare molte più spese rispetto a quelle preventivate (questo perché il Governo ha deciso di non prorogare la misura al 110%).

In verità, una proroga sul Superbonus c’è stata, ma la misura è stata ridotta dal 110% al 70%. Una percentuale decisamente più bassa, che implica una spesa più elevata da dover sostenere per far fronte agli interventi edilizi necessari al fine di completare i lavori. E se l’operazione resta incompleta entro il 31 dicembre?

Lavori Superbonus 110 condominio: come pianificare gli interventi

Sui lavori per il Superbonus 110 in un condominio, è essenziale pianificare minuziosamente ogni intervento. Per chi non lo sapesse, entro il 31 dicembre del 2023 gli interventi in corso dovrebbero essere terminati al fine di non dover pagare molte più spese a causa della riduzione agevolativa al 70%.

L’Agenzia delle Entrate ha previsto delle indicazioni più importanti e specifiche da dover seguire alla lettera, se non si vuole incorrere ad un pagamento più elevato e oneroso. Così come previsto dalla Cassazione stessa, sarà necessario convocare una assemblea condominiale straordinaria, al fine di creare un cosiddetto “fondo speciale“.

Immaginando uno scenario del tipo: completamento dei lavori al 69% e il 31% da dover portare a termine, potrebbero verificarsi due situazioni, nel primo caso uno sconto in fattura e nel secondo caso, una detrazione sulla dichiarazione dei redditi dei condomini.

Fondo speciale e sconto in fattura

Nel caso in cui si optasse per lo sconto in fattura, il credito da scontare sarà la restante parte dei lavori incompleti, il 31%. Il compenso non detraibile andrà pagato tramite il Fondo Speciale creato dal condominio (comprovando lo stato di avanzamento dei lavori tramite la documentazione).

Pagamento anticipato

L’ultimo scenario potrebbe essere quello del pagamento anticipato. Il condominio dovrebbe saldare l’intero importo (del 31% di interventi restanti), con il rischio nei confronti della fiducia da dover esprimere all’azienda.











