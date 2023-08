“Lavoro al centro della democrazia”, Meeting Rimini 2023/ Diretta video incontro con Sciarra (Pres. Consulta)

IL LAVORO AL CENTRO DELLA DEMOCRAZIA, L’INCONTRO AL MEETING DI RIMINI: INFO DIRETTA VIDEO STREAMING

La Presidente della Corte Costituzionale e il Presidente della Repubblica: nel giro di tre giorni al Meeting Rimini 2023 arrivano le più alte cariche dello Stato, cominciando oggi con l’incontro organizzato dalla Fondazione per la Sussidiarietà con Silvana Sciarra, magistrato e Presidente della Consulta e chiudendo il 25 agosto con l’arrivo in Riviera del Presidente Sergio Mattarella. “Il lavoro al centro della democrazia” è il titolo dell’incontro-evento che si terrà oggi 23 agosto alle ore 13 presso la Sala Neri Generali-Cattolica in Fiera Nuova di Rimini: sarà possibile anche seguire la diretta video live streaming sul canale YouiTune del Meeting di Rimini poco prima delle ore 13. Intervengono all’incontro:

– Silvana Sciarra, Presidente Corte Costituzionale

– Introduce Giorgio Vittadini, Presidente Fondazione per la Sussidiarietà

LA PRESIDENTE DELLA CONSULTA SCIARRA DIALOGA AL MEETING RIMINI 2023 SUL TEMA DEL LAVORO DELLA DEMOCRAZIA

L’incontro al Meeting Rimini 2023 con la Presidente Sciarra parte tutto dall’assunto dell’articolo 1 della Costituzione: «l’Italia è una Repubblica fondata sul lavoro», ma nel 2023 quale senso può avere un’affermazione del genere? Dagli scontri politici sul tema dei salari – non solo il salario minimo ma anche il Reddito di cittadinanza, la de-tassazione sugli stipendi e il taglio del cuneo fiscale – fino alle occasioni future per le generazioni di giovani che si affacciano con incertezza nel mondo del lavoro: di questo e di molto altro si parlerà nel dialogo fra la Presidente della Consulta e il Presidente Vittadini, organizzato anche con il sostegno di isybank e Eni.

«Quali sono i nodi da affrontare per garantire a tutti – compresi gli immigrati che vengono accolti nel nostro Paese – un lavoro adeguato e dignitoso? Il tutto tenendo conto dell’accelerazione che lo sviluppo tecnologico e le esigenze della sostenibilità impongono»: così si interrogano gli organizzatori dell’incontro di oggi in Sala Neri, con gli ospiti che saranno invitati ad approfondire il senso di un cambiamento che si prospetta nel futuro del mondo lavorativo tanto italiano quanto internazionale.

