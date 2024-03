LAVORO E POLITICA/ I numeri e la Direttiva che sfidano i sindacati

I dati Istat dell’ultimo periodo del 2023 ci confermano l’andamento positivo dell’occupazione del nostro Paese: ben 23 milioni e 810mila italiani sono occupati. Risultato storico. Il tasso di occupazione italiano non è mai stato così alto. Quindi tutto bene? No. Chi corre a mettersi medaglie attribuendo a scelte politiche di breve periodo il risultato farebbe bene a contare 70 volte 7 prima di parlare.

Smart working, a donne viene concesso meno: per 71,7% costrette ad andare in ufficio/ Lo studio di LinkedIn

Non solo il tasso di occupazione che noi consideriamo da record è ancora per oltre 10 punti inferiore a quello degli altri Paesi europei, ma restano ancora irrisolti i problemi strutturali del nostro mercato del lavoro. A rimanere in troppe fuori dall’occupazione sono soprattutto le donne a causa, in particolare, della carenza di servizi di assistenza e per l’infanzia. Resta forte il divario nord-sud. L’assenza di politiche per l’industrializzazione e la crescita dell’economia territoriale del Mezzogiorno pesa fortemente sul mercato del lavoro. Infine, restiamo un Paese che non promuove i giovani. La prima transizione della vita lavorativa, quella scuola-lavoro, resta difficile. Pesa senz’altro il mismatching delle competenze denunciato dalle imprese, ma non è l’unico fattore che penalizza l’occupazione giovanile.

RIFORMA PENSIONI 2024/ Le ragioni del rientro in Italia dei pensionati (ultime notizie 18 marzo)

La crescita dell’occupazione è avvenuta peraltro senza una crescita della produttività e dei salari. Il nostro sistema produttivo ha avuto una crescita significativa dopo la frenata dei due anni di pandemia. La ripresa è stata però all’insegna di un’occupazione in settori con bassa produttività, alto tasso di manodopera impiegata e con un forte ritardo in investimenti tesi ad aumentarne la produttività.

È un mercato del lavoro che ha difficoltà ad affrontare i problemi, in parte nuovi, che le trasformazioni tecnologiche e organizzative stanno ponendo. Il rischio che appare evidente è che vi sia una crescita del lavoro, ma che questo sia di lavoro povero. Siamo qui di fronte a un tema che richiede interventi di politiche attive del lavoro nuovi rispetto alla semplice riproposizione dei servizi al lavoro tradizionali. I percorsi di inclusione sociale, con annessi sussidi per sostegno al reddito nelle fasi di transizione, prevedevano che con il rientro all’occupazione si sarebbe superato il periodo di crisi. Per molti lavori ciò non risulta più vero. Il reddito che viene assicurato non permette di tornare a essere indipendenti da forme di sussidio. Le risposte a queste nuove situazioni chiedono innovazione nelle analisi e nelle risposte da dare.

I NUMERI DEL LAVORO/ Occupazione ai massimi, ma serve una cultura Stem

Con semplicismo molti avanzano l’idea che basti fissare per legge il salario orario minimo. Se le leggi avessero il potere di risolvere i problemi economici con questa facilità il mondo non ne avrebbe. In realtà, il tema è come portare settori dei servizi che hanno ancora una bassissima produttività a investire e farsi riconoscere un costo, che va a carico dei settori più produttivi, che permetta un giusto e dignitoso salario. Nel nostro Paese questo percorso passa necessariamente attraverso la contrattazione sindacale. È così perché oltre il 90% dei lavoratori sono coperti da contratti nazionali sottoscritti da organizzazioni rappresentative e anche perché, a maggioranza, nella cultura sociopolitica che ci caratterizza, prevale l’idea che è nella contrattazione che si deve trovare la sintesi fra gli interessi di chi organizza la produzione e chi partecipa a realizzarla.

La legge può intervenire per rafforzare i rinnovi contrattuali e anche portando i risultati della contrattazione a divenire il riferimento per quelle “nuove” professioni che non risultano coperte da contratti specifici. Il tema di nuovi lavori, peraltro, verrà a breve all’ordine del giorno per dare attuazione a una Direttiva europea che ha fissato i principi per regolamentare i lavori della gig economy.

I gig lavori devono il nome alla definizione che veniva data ai suonatori che venivano impiegati per lavori temporanei nelle orchestrine jazz durante la grande crisi del ’29. Oggi sarebbe sbagliato considerare la categoria come caratterizzata solo da lavori temporanei e saltuari. Nella gig economy rientrano tutti i lavori gestiti e organizzati da una piattaforma informatica. L’Europa ha escluso dall’elenco di queste professioni i tassisti e il noleggio con conducente perché professioni tradizionali e già regolamentate. Già da questa esclusione si vede come sono coinvolte professioni che possono coinvolgere le persone a tempo pieno e per tutta la vita lavorativa. Quindi, se in generale pensiamo che il tema riguardi solo la consegna di merci e in particolare le consegne dell’ultimo miglio, abbiamo uno sguardo più legato al passato che non ai cambiamenti che l’algoritmo porterà nei nuovi lavori.

La decisione europea fissa due principi che hanno una rilevanza significativa. In primo luogo, senza risolvere in modo unilaterale il dubbio se si tratta di lavoro subordinato o autonomo, lascia ai singoli Stati di definire come valutare il grado di autonomia dei lavori fissando regole che definiscano le caratteristiche che devono contraddistinguer le diverse tipologie. Ciò però a partire dalla constatazione che tocca all’impresa dimostrare che non si è in presenza di lavoro subordinato.

Questo punto è rafforzato dall’obbligo di dare trasparenza alle regole di funzionamento della piattaforma. Insomma, l’algoritmo deve essere leggibile anche dai lavoratori e dai loro rappresentanti, non si può usare l’IA per definire personalizzazione di attribuzioni lavorative, deve essere chiaro che quanto decide la “macchina” viene da volontà umana ed è sottoposto alla contrattazione come l’organizzazione del lavoro di ogni processo produttivo.

Poche regole che rinviano a decisioni nazionali. Il confine fra lavoro subordinato e autonomo in molte professioni diventa più sottile e sfumato. La Direttiva è quindi un’opportunità per definire nuovi modelli di regolazione del lavoro e ciò richiede l’elaborazione di una nuova cultura delle relazioni sindacali. È una nuova sfida e un’opportunità per una nuova stagione riformista per assicurare la piena dignità di tutti i lavori.

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI











© RIPRODUZIONE RISERVATA