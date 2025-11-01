Anche le attività di volontariato aiutano a formare competenze che possono essere certificate e riconosciute nel mercato del lavoro

La famiglia e la scuola, in tutte le sue declinazioni, rimangono, oggi come ieri, i principali luoghi di formazione della propria personalità e dei propri “talenti”. Sono poi importanti, ovviamente, le amicizie e i vari contesti in cui una persona cresce. Negli ultimi anni, prima a livello comunitario e poi nel vostro ordinamento, si è, tuttavia, sempre più valorizzata la dimensione “non formale” e “informale” dell’apprendimento nelle forme che la legislazione riconosce.

Le conoscenze, e le competenze, infatti, sono sempre più variegate e non si limitano al saper scrivere, leggere e far di conto come recitava una vecchia legge sull’istruzione del nostro 800.

Le nuove, e ulteriori, competenze si possono, quindi, ottenere per esempio svolgendo attività sportiva come giocatore, allenatore, magari dei ragazzi più piccoli, o dirigente della squadra del proprio figlio. Competenze importanti che possono essere utilizzate anche nel contesto lavorativo entrando nel nostro background. Si pensi, per esempio, alla formazione che si realizza durante il percorso di servizio civile.

Da ultimo è stato riconosciuto un valore formativo importante anche alle attività di volontariato che un giovane, anagraficamente o nello spirito, può svolgere al servizio della propria comunità nei più diversi contesti. Volontariato ambientale, per la protezione dei nostri boschi o dei nostri mari, o volontariato sociale, a favore dei più poveri o dei migranti, sono solo due dei campi in cui una persona può accrescere il proprio bagaglio di conoscenze e competenze. Competenze che possono poi servire nella vita di tutti i giorni, ma, anche, possono essere utili all’interno di percorsi più formali di formazione e istruzione e, addirittura, nel mercato del lavoro.

La sfida culturalmente, ma anche a livello organizzativo, più rilevante che si è posta in questi ultimi anni è stata quella di condurre a documentazione, potremmo dire di natura amministrativa, questi saperi o questi talenti acquisiti vivendo la vita di tutti i giorni e che quindi, per loro natura, sono difficilmente riconducibili a uno schema potremmo dire “ministeriale”.

Per fare questo, negli ultimi anni, si è progressivamente sviluppato, come spesso in Italia, a macchia di leopardo un sistema di validazione e certificazione delle competenze comunque acquisite diversi contesti.

Con l’apposito decreto pubblicato nei giorni scorsi questo strumento potrà interessare anche le esperienze, prima citate, del volontariato che tanto caratterizza, fortunatamente, il nostro Paese. Competenze che una volta formalizzate potranno essere addirittura spese come titoli nei concorsi pubblici.

La prospettiva è, senz’altro, interessante e sfidante. Tocca ora tutti fare la propria parte dal punto di vista gestionale amministrativo, ma anche, se non soprattutto, dal punto di vista culturale abbandonando una visione scuola-centrica e riconoscendo che le persone sono quello che sono, o sanno quello che sanno, non solo sulla base di programmi ministeriali e/o strettamente scolastici, ma anche per tutte le esperienze che quotidianamente vivono.

