Da più di una settimana è on line l’Osservatorio sull’adozione dei sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro promosso dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. L’iniziativa è inserita nel quadro delle attività strategiche promosse dal ministero seguendo gli obiettivi fissati dal Piano d’azione del G7 su Lavoro e Occupazione che si è tenuto a Cagliari lo scorso settembre. L’Osservatorio avviato troverà uno sviluppo completo dopo l’approvazione definitiva del decreto delega al Governo in materia di intelligenza artificiale.

I principali obiettivi sono volti a prevedere le tendenze del mercato del lavoro al fine di ridurre il mismatch esistente fra competenze richieste dalle imprese e quelle effettivamente disponibili nella forza lavoro. Vi saranno anche indicazioni sugli strumenti operativi a supporto di lavoratori e imprese per sfruttare le opportunità offerte dall’IA ed evitare usi distorsivi. La rilevazione degli impatti dell’IA sul mercato del lavoro permetterà la conoscenza dei mutamenti in atto e la divulgazione delle azioni e dei servizi predisposte dal Ministero per sostenere le transizioni lavorative indotte nelle professioni e nei sistemi produttivi.

L’Osservatorio contiene un’importante parte divulgativa di ricerche e approfondimenti legati agli aspetti più importanti della diffusione dell’IA nel mondo del lavoro. Tutte le iniziative sia di supporto che divulgative sono selezionate per essere l’accesso di lavoratori o imprenditori che vogliono comprendere quanto cambierà il settore produttivo dove sono impegnati e capire quali azioni devono intraprendere per sfruttare le opportunità che le nuova tecnologia presenta.

È già oggi chiaro che l’IA sta cambiando molti aspetti del nostro modo di vivere. La digitalizzazione degli oggetti e dei servizi ci fa vivere in case dove basta che sia rilevata la nostra presenza per farci trovare l’ambiente come lo preferiamo. L’impatto è ancora più rilevante nel nostro modo di lavorare e di fare impresa.

Qualunque posizione professionale si rivesta sappiamo che sarà trasformata dall’applicazione dell’IA. Conoscere quale sarà l’evoluzione della nostra professione, ammesso che non venga semplicemente cancellata dai nuovi programmi intelligenti, ci può guidare per anticipare gli effetti delle applicazioni dell’IA e per adeguare o reimpostare le nostre competenze.

Proprio una ricerca realizzata nell’ambito del Dipartimento lavoro della Fondazione per la Sussidiarietà presentata nello scorso autunno rilevava come l’IA stia già cambiando le esigenze delle imprese in fase di selezione del personale. Sulla base dell’analisi delle inserzioni di offerte di lavoro messe in rete dalle imprese emerge come le competenze in applicazioni di IA stessero diffondendosi: ben il 40% degli avvisi indicava la richiesta di competenze nell’IA.

Si tratta di professioni a elevata qualifica, intellettuali e scientifiche: ingegneri e architetti, così come medici e professionisti dell’infanzia, sono le professioni che per il 75% delle offerte di lavoro devono essere in grado di applicare l’IA nella loro attività. Le professioni low skill sono per ora meno caratterizzate da tale esigenza essendo ancora poco diffusa l’applicazione dell’IA in settori ad alto tasso di occupazione di manodopera con bassa qualificazione. Ma possiamo già ora ritenere che si tratto solo di un rinvio temporale e che arriveranno gli impatti a tutti i livelli professionali.

L’applicazione dell’IA nei diversi settori produttivi porta a cambiamenti nell’organizzazione del lavoro e richiede cambiamenti sia delle competenze che delle attitudini personali. Sempre più spesso assieme alle competenze digitali sono richieste, e ciò vale anche per lavori low skill, competenze trasversali che non hanno fatto parte del bagaglio composto con i percorsi educativi frequentati.

Sempre dall’analisi delle inserzioni è emerso che sempre più sono richieste attitudini interpersonali (adattarsi al cambiamento, comprensione delle priorità, capacità di leadership), sociali (abilità nel raccogliere idee, lavoro in team, capacità relazionali), professionali (gestione del tempo, autonomia, condivisione responsabilità sociale d’impresa) e abilità cognitive (creatività, pensiero analitico, capacità proattiva).

L’insieme dei cambiamenti in corso nel lavoro e le nuove richieste di competenze trasversali e tecniche rendono centrale la capacità di creare un sistema formativo che permetta a tutti, lungo l’arco della vita lavorativa, di trovar l’opportunità di mantenere alta la propria occupabilità.

Per questo l’Osservatorio promosso dal Ministero collabora fin da questa prima fase con Inapp per individuare i cambiamenti che interesseranno le diverse professioni, le nuove professioni che nasceranno e trarre da qui i percorsi formativi per adeguare le competenze necessarie.

Collaborano quindi in questa fase due ottimi strumenti. Il primo capace di raccogliere ed elaborare i dati dei cambiamenti indotti dall’IA nel lavoro, permettendo al secondo operatore di profilare le nuove figure professionali necessarie e indicare i percorsi formativi.

Perché tutto ciò non rimanga un lavoro meramente di speculazione statistica occorre predisporre già ora la rete di servizi al lavoro capaci di utilizzare i dati per sviluppare il giusto orientamento sia per chi deve decidere il proprio percorso formativo e professionale, sia per chi deve adeguare le competenze sul lavoro.

È necessario anche un sistema formativo capace di seguire con la flessibilità e velocità richiesta i cambiamenti in corso nel mondo del lavoro, superando l’attuale modello dove la formazione, in troppe regioni, assicura il lavoro solo ai formatori perché scollegata dai cambiamenti in atto nel sistema produttivo.

