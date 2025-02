Abbiamo già parlato di dispersione scolastica (Neet), di percorsi di formazione tecnica e professionale come gli Its e delle strategie messe in campo per arginare il problema. Quindi, non potevamo non riprendere il tema, visti i numeri sempre più chiari che ci dicono quanto sia difficile per le aziende trovare persone con le competenze giuste, il cosiddetto mismatch.

Il problema è sempre lo stesso: le imprese cercano lavoratori qualificati, ma chi esce da scuole, università o percorsi di formazione non sempre ha le competenze richieste. Secondo il Sistema Informativo Excelsior, nel 2023 le imprese italiane hanno avuto difficoltà a reperire personale per quasi 2,5 milioni di posizioni, con un vuoto di competenze che impatta direttamente sulla crescita delle aziende e, più in generale, sull’economia del Paese.

Chi cerca lavoro sente spesso parlare di aziende che non assumono o che preferiscono lavoratori con esperienza, eppure la realtà è un po’ diversa. Le imprese – di qualsiasi settore – hanno bisogno di personale, ma faticano a trovare persone formate sulle competenze specifiche che servono oggi.

Quali sono i settori più in difficoltà nel reperire tecnici specializzati? Industria manifatturiera: meccanica, meccatronica, automazione industriale e chimica; ICT e digitale: programmatori, esperti di cybersecurity, data analyst, ingegneri informatici, tecnici di rete, specialisti cloud: Edilizia e impiantistica: operai qualificati, tecnici di cantiere, esperti in bioedilizia e costruzioni sostenibili; Sanità e benessere: infermieri, operatori socio-sanitari, specialisti della riabilitazione.

Queste carenze stanno portando molte aziende a cercare soluzioni alternative, superando il classico modello di ricerca e selezione del personale.

Se da un lato il disallineamento tra offerta e domanda di lavoro è evidente, dall’altro ci sono percorsi che funzionano e che ci dicono che una soluzione esiste. Non tutto è fermo: qualcosa si sta muovendo, e lo sta facendo nel segno della collaborazione tra scuole, enti formativi e aziende.

1) Gli Its: un modello che funziona

Non è un caso che gli Istituti tecnici superiori (Its) vengano citati sempre più spesso come una delle strade più efficaci per rispondere alla domanda di competenze delle imprese. L’87% dei diplomati Its trova lavoro entro un anno dal diploma. Il 93,8% lavora in un settore coerente con il percorso di studi. Alcuni settori, come la meccatronica e l’automazione industriale, raggiungono un tasso di occupabilità del 99%.

Un caso interessante è quello dell’Its Meccatronico del Lazio, che ha visto oltre il 95% dei suoi diplomati essere assunti dalle aziende partner del territorio, a testimonianza del fatto che un percorso ben costruito e in sinergia con le esigenze del mercato può dare risultati concreti.

2) Academy aziendali: formazione interna per sopperire alla mancanza di competenze

Sempre più aziende stanno affrontando il problema con un approccio interno, creando vere e proprie academy aziendali per formare lavoratori in base alle proprie necessità.

Tra gli esempi più interessanti: Comau Academy (Gruppo Stellantis), una scuola interna per formare tecnici specializzati nell’automazione industriale; Scuola di Alta Sartoria Brioni, un’accademia per preservare il know-how artigianale e formare nuove generazioni di sarti; OTB “Scuola dei Mestieri”, Diesel, Marni e altre aziende del gruppo hanno avviato percorsi formativi per giovani talenti nel settore moda.

Ma non sono solo le grandi aziende a muoversi in questa direzione. Anche molte piccole e medie imprese stanno sviluppando partnership con Its, scuole professionali e università, spesso cofinanziate da fondi pubblici o europei, per creare percorsi di formazione su misura.

3) Il recupero dei Neet: una leva per rispondere alla carenza di personale

Abbiamo già parlato del fenomeno dei Neet, i giovani che non studiano e non lavorano, un problema che in Italia riguarda quasi il 20% dei ragazzi tra i 15 e i 29 anni. Ma ci sono percorsi che dimostrano che questi giovani possono essere recuperati e formati, diventando una risorsa preziosa per il mercato del lavoro.

Un esempio concreto è il modello proposto da Cometa, realtà che ha sviluppato percorsi di formazione innovativi per inserire i Neet nel mondo del lavoro, puntando su laboratori pratici e sinergie con le aziende.

Se da un lato il divario tra domanda e offerta di lavoro resta una sfida, dall’altro i numeri dell’occupazione in Italia mostrano segnali incoraggianti.

Secondo l’Istat (gennaio 2024): il tasso di disoccupazione è sceso al 5,7%, il livello più basso dal 2004; il numero di occupati è aumentato di 328.000 unità rispetto all’anno precedente; alcune regioni, come la Provincia Autonoma di Bolzano, registrano tassi di disoccupazione inferiori al 3%, dimostrando che dove esistono percorsi ben strutturati la domanda di lavoro trova risposta.

Quindi qualcosa si muove, valorizziamolo! Il divario tra domanda e offerta di lavoro è un problema serio, ma come abbiamo visto non siamo fermi. Le aziende, le scuole e le istituzioni stanno sperimentando soluzioni efficaci, dagli Its alle academy aziendali, fino ai percorsi di recupero dei Neet, ma anche le università stanno spingendo sempre di più sia i percorsi di accompagnamento alla ricerca attiva del lavoro, sia le collaborazioni con le aziende.

Non basta dire che mancano le competenze: le iniziative per formarle ci sono, funzionano e vanno conosciute sostenute e ci dobbiamo coinvolgere. Valorizzare questi percorsi significa dare risposte concrete alle imprese e opportunità reali ai lavoratori di oggi e di domani.

