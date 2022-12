Lavoro: oroscopo Paolo Fox 2023/ Previsioni: opportunità Ariete, Scorpione scalpita

Lavoro, oroscopo Paolo Fox 2023: Vergine gioca in difesa, Gemelli iniziano un nuovo progetto

Ed eccoci con le previsioni sul lavoro con l’oroscopo di Paolo Fox 2023. Cosa dobbiamo aspettarci nei prossimi dodici mesi? Cominciano con analizzare la situazione del segno dell’Ariete, che beneficerà di ottime opportunità, in Italia all’estero, specialmente nei mesi di marzo e giugno. Un anno sicuramente ben indirizzato per quanto riguarda il lavoro. Grande traguardi anche per i nati sotto il segno del Toro: sono attese trasformazioni importanti nel momento in cui, attorno al mese di marzo, Giove inizierà a transitare nel segno e incontrerà Urano.

Per quanto riguarda i Gemelli, l’oroscopo Paolo Fox 2023 relativo al lavoro ci dice che giugno sarà un mese molto promettente, ideale soprattutto per iniziare qualcosa di nuovo. Maggio, invece, è il periodo più adatto per tutti quei Cancro che desiderano cambiare lavoro. Procediamo con le previsioni per il segno del Leone: da marzo in avanti ci saranno i margini per dare il via a nuovi progetti, con grandi possibilità di riscuotere successo. Per la Vergine, invece, bisognerà giocare in difesa, specialmente nel periodo di marzo. Il suggerimento del famoso astrologo è quello di rimandare le decisioni importanti per almeno un paio di mesi.

Oroscopo Paolo Fox 2023, lavoro: Pesci, soddisfazioni in arrivo ad aprile

Analizziamo ora altre indicazioni sul lavoro con l’oroscopo di Paolo Fox 2023 per tutti gli altri segni dello zodiaco. Per la Bilancia ci saranno buone opportunità a partire da maggio. Momenti di difficoltà, invece, nei primi mesi dell’anno. Per quanto riguarda il segno dello Scorpione, c’è voglia di cambiare a maggio. Cresce l’insofferenza a giugno e molti nati sotto questo segno opteranno per un cambio drastico. Avanti con il segno del Sagittario, che a novembre valuterà nuove collaborazioni, con tanti nodi da sciogliere però nella seconda metà dell’anno.

La seconda metà dell’anno porterà invece grandi soddisfazioni ai nati sotto il segno del Capricorno, almeno sotto il profilo lavorativo. Per l‘Acquario febbraio è un mese buono per il lavoro, anche se potrebbero sorgere dei contrasti con i superiori. L’estate, luglio nello specifico, sarà fondamentale per le scelte più importanti. Chiudiamo quindi coi Pesci, pronti a prendersi soddisfazioni nel mese di aprile, con tanti riconoscimenti in arrivo.











