I dati Istat ci hanno mostrato come la crescita di occupazione e salari nel nostro Paese abbia bisogno di una marcia in più

Settimana scorsa Istat ci ha dato un quadro dell’andamento dei nostri salari e dell’occupazione. È la fotografia dei problemi che il nostro mercato del lavoro sta attraversando.

Quantitativamente si allunga una serie positiva. La crescita degli occupati prosegue. È positiva per donne e over 50. Stabile per i più giovani anche se si sono significativamente ridotti i Neet. Resta positivo anche l’incremento dei contratti a tempo indeterminato rispetto a quelli a termine. Avremmo bisogno di un calo più significativo del tasso di inattività, ma per ottenere questo risultato occorrerebbero programmi di politiche attive ben più strutturati rispetto a quanto si sta facendo.

La crescita complessiva e l’andamento zigzagante fra le diverse classi di età rende evidente che il mismatching di competenze prosegue. Le imprese non trovano nei più giovani la formazione richiesta e stabilizzano classi di età più avanzate per usare l’esperienza acquisita. La crescita dell’occupazione giovanile e femminile rischia così di essere indirizzata verso lavori poveri.

Una crescita occupazionale così in controtendenza con la scarsa crescita dell’economia ci dice che prosegue un sistema produttivo che favorisce il basso costo del lavoro rispetto agli investimenti in modernizzazione dei sistemi produttivi e alla crescita della produttività.

Arriviamo così al secondo elemento messo in luce da Istat che ha stimato il ritardo dei nostri salari dal 2021 a oggi in un 8,1% rispetto all’andamento dei prezzi. La stasi ormai più che decennale del tasso di crescita della produttività è sicuramente la causa strutturale di tale risultato. A questa situazione di fondo si sommano i ritardi nel rinnovo dei contratti che rendono difficile il recupero del valore reale dei salari anche quando si arriva a definire i nuovi accordi.

Va sottolineato che se non vi è stata ancora una maggiore tensione sul fronte sindacale, senza entrare nella analisi delle divisioni e di chi privilegia scioperi per bloccare tutto ma non contratta il recupero del fiscal drag, è perché la crescita occupazionale, pur povera e con orari limitati, ha permesso un recupero di capacità di spesa famigliare anche in assenza di crescita dei singoli salari. Due salari scarsi in famiglia valgono comunque più di uno.

Dalla fotografia che Istat ci ha offerto vengono resi evidenti alcuni interventi che sarebbero indispensabili per fare in modo che la barca economica sia messa in condizione di riprendere con decisione la rotta della crescita.

La manovra di bilancio attualmente in fase di avvio dovrebbe cercare di mettere a fuoco interventi significativi per rispondere alle sfide che la situazione economica e del lavoro mettono in luce.

Le misure presentate sono per ora legate solo a sostenere il valore dei recuperi salariali ottenuti nell’anno in corso e nel prossimo anno attraverso un’aliquota fiscale di favore. A ciò si sommano interventi sempre di favore fiscale per i lavori disagiati e straordinari.

Anche per accordi di produttività si fissano aliquote fiscali di favore. La misura di sostegno ai salari in caso di ritardo nel rinnovo contrattuale è invece in discussione per la forma e per il valore da assegnare.

L’impressione è che manchi una visione complessiva e che gli interventi seguano la logica dei bonus temporanei. Così come si pensa di rispondere ai problemi dei poveri con bonus per la spesa, ai temi della famiglia con bonus per i bambini, anche su contratti e salari si cercano interventi tampone per dimostrare attenzione al problema più che cercarne una soluzione.

L’insieme delle misure proposte infatti non solo non cambia un sistema fiscale che continua a essere sbilanciato tassando il lavoro più di ogni altra forma di reddito, ma non risolve nemmeno in modo stabile la tutela dei salari dagli effetti del fiscal drag.

Questione più importante sarebbe poi intervenire sulla produttività. Pare che ci sia una correzione rispetto alle misure per le imprese con un ritorno al sistema previsto dalle norme Industria 4.0 che avevano dato risultati ottimi. Si cerca così di recuperare il tempo perso di questi tre anni. Resta però un buco importante. La nostra industria è comunque il settore dove investimenti per la crescita della produttività sono stati fatti. Noi scontiamo una profonda incapacità di investire nella modernizzazione del sistema Paese. È qui, nel peso della burocrazia sul sistema produttivo, che scontiamo i peggiori ritardi.

Un sistema burocratico pesante e inefficiente, un costante ritardo nell’affrontare i problemi di molti settori economici che devono compiere un salto di modernizzazione (turismo e trasporti in primis), un taglio ai costi fiscali e dell’energia che pesano sul nostro sistema produttivo molto più di quanto avviene nei Paesi nostri concorrenti, sono i temi su cui manca una impostazione strategica e che riducono quindi le scelte del bilancio a piccoli interventi. Bonus al posto di riforme.

C’era una occasione di cui si parla sempre meno. Il Pnrr aveva il compito di accelerare molte riforme per liberare produttività di sistema. Si stanno usando le risorse per coprire buchi di bilancio. Addirittura alcuni fondi della voce lavoro sono stati dirottati perché totalmente inutilizzati. Un chiaro esempio di come trasformare fondi pubblici per investimenti utili in spesa che non darà frutto.

