Lavoro settore terziario/ Sangalli “Servono 480 mila posti”, il 40% è senza skills

Il lavoro nel settore terziario c’è, o almeno, per il 2023 è previsto un possibile incremento di personale. Durante l’assemblea annuale, il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, ha fatto sapere che ci sono dei posti vuoti per poter aumentare il personale.

Il lavoro nel settore terziario riguarda perlopiù l’ambito del commercio e del turismo. Il problema più grande – che oggi si poteva sopperire facilmente – è che gran parte dei lavoratori che potrebbero esser assunti, a quanto pare non avrebbero intenzione di lavorare.

Lavoro settore terziario: impossibile occupare il 40% dei posti necessari

Nel 2022 si è lavorato per aumentare il personale nel settore terziario. Le migliorie oggi sarebbero evidenti, dato che stando a quanto dichiarato da Carlo Sangalli “C’è spazio per nuova occupazione. Il terziario di mercato sta vivendo una persistente carenza di personale. Nel turismo e nel commercio mancano ad esempio, rispetto all’anno 2022, circa 480 mila lavoratori“.

Ma il problema non sarebbe più legato alla mancanza di lavoro, anzi, proprio l’impiego sarebbe oggi più che mai indispensabile. Carlo Sangalli ha fatto sapere che oltre il 40% dei lavoratori del commercio e del turismo, non potrebbero trovar spazio per mancanza di competenze adeguate al settore terziario.

Così il lavoro del settore terziario sarebbe in piena crisi. Il presidente di Confcommercio vorrebbe attuare un nuovo percorso di formazione, per avvicinare tutti coloro che sarebbero interessati ad apprendere, e trovare una occupazione nel commercio e nel turismo.

Anche i flussi di lavoro immigrati potrebbero essere migliorati. Basterebbe attuare un programma sano e soprattutto ben strutturato, in modo tale da poter trovare occupazione più velocemente possibile.

L’Italia è un Paese che turisticamente parlando, potrebbe offrire davvero tanto. E questo aiuterebbe migliaia di lavoratori italiani e non, a trovare un’occupazione più stabile (evitando di fatti i semplici lavoretti stagionali).

Il lavoro del settore terziario può richiedere tanto, ma così come l’ottenimento delle gratificazioni personali sono altrettanto elevate.











