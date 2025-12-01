Nei giorni scorsi si è tenuto un interessante seminario per chi ha cuore il lavoro e l'attività cruciale del sindacato

Venerdì e sabato della settimana appena passata il Circolo Calvi ha tenuto a Roma il suo seminario annuale. Un appuntamento ricorrente che serve a pensare il proprio fare. Perché, come ha ricordato il Presidente Daniel Zanda, chi ha passione per il lavoro e per il lavoro che svolge ha la necessità di momenti dove ripensare alle ragioni che lo sostengono. Sono i momenti in cui il soggetto che agisce nella società cerca un punto di fuga, lo ricordava Vittadini, per essere sempre movimento in grado di adeguare idee e proposte al cambiamento in atto. L’alternativa è la caduta nella burocratizzazione che, per chi fa sindacato, sarebbe il tradimento del suo essere costitutivo.

L’appuntamento è stato pensato per mettere a fuoco il rapporto fra la Dottrina sociale della Chiesa e i cambiamenti in atto nel lavoro. Per farlo si è ripercorso il tracciato delle Encicliche sociali a partire dalla Rerum Novarum di Leone XIII (lezione tenuta dai proff. Rovati e Farè) raccogliendo la sollecitazione arrivata dall’attuale Papa. Come è stato ricordato nello spiegare la scelta del suo nome, Leone XIV ha indicato “la necessità di rispondere ad un’altra rivoluzione industriale e agli sviluppi dell’intelligenza artificiale che comportano nuove sfide per la difesa della dignità umana, della giustizia e del lavoro”.

Già da questa sintetica frase emergono i punti importanti che segnano quelle che potremmo indicare come le costanti presenti nelle encicliche sociali: la centralità della persona, la priorità della società rispetto allo Stato, la dimensione planetaria dei temi, l’interdipendenza delle relazioni e la tutela delle risorse universali assegnate.

Il personalismo e un’antropologia antropocentrica portano a mettere a fuoco i limiti delle teorie che riducono l’uomo a componente delle leggi economiche, sia nelle versione statalista che in quella liberista. Dare pieno riconoscimento alla dignità della persona al lavoro comprende sia la giusta mercede che un orario di lavoro rispettoso degli impegni verso la famiglia e la libertà associativa per lo sviluppo delle organizzazioni solidaristiche.

La lezione del prof. Vittadini ha tracciato il percorso fatto dal concetto di sussidiarietà per arrivare a essere inserito nella Costituzione e come oggi sia una sfida sia per la Pubblica amministrazione che per i corpi intermedi. Non si tratta più di muoversi per contrapposizioni, ma c’è bisogno di uno Stato capace di promuovere e collaborare con le componenti sociali per rendere più efficaci (e anche meno costose) le risposte ai bisogni della società. Nello stesso tempo i soggetti sociali devono essere capaci di tenere desto il desiderio, ossia rigenerare continuamente l’ideale originario. Sfida che il sindacato si pone costantemente e che il circolo Calvi vuole contribuire ad alimentare.

La testimonianza del Presidente del Banco Alimentare, Marco Piuri, ha contribuito a chiarire come anche un’opera importante sia quotidianamente interpellata dalle nuove sfide della realtà per rimanere fedele nella risposta alla sfida della povertà.

La prof. Simona Beretta ha poi illustrato i contenuti della Dottrina sociale della Chiesa. Sono così stati richiamati i temi che ancora oggi sono alla base di importanti sviluppi nei movimenti popolari. Il fine del bene comune, la destinazione universale dei beni, la sussidiarietà, la partecipazione, la solidarietà, i valori per la vita sociale di verità libertà e giustizia, la carità: sono i temi che costituiscono la base per la formazione di molti corpi intermedi che innervano la società arricchendola di proposte pronte a diventare nuove soluzioni sociali.

Perché il messaggio arrivato chiaramente è che la Dottrina sociale non è un libro di soluzioni, ma un’indicazione di metodo per spingere ad agire e a trovare per ogni situazione concreta la soluzione più adeguata. E a cose nuove devono corrispondere nuove idee e nuove soluzioni.

Con queste sollecitazioni ideali si è confrontata la Segreteria generale della Cisl Daniela Fumarola. Ha ricordato quanto centralità della persona, giustizia sociale e dignità del lavoratore siano punti in comune delle fondamenta ideali del sindacato che rappresenta con l’insegnamento delle encicliche sociali.

Per la fase attuale ha ricordato tre passaggi che la Cisl ritiene fondamentali per rispondere alle trasformazioni in atto nel mondo del lavoro. In primo luogo, si pone la necessità di un nuovo umanesimo del lavoro perché il lavoro è appartenenza, è base di libertà e di uscita dalla povertà ed è relazione con gli altri.

Fare in modo che il lavoro sia per l’uomo e non l’uomo piegato alle esigenze del lavoro richiede una costante attenzione, soprattutto in questa fase dove sempre più il lavoro è spezzettato, diretto da anonimi algoritmi e si rompono quelle relazioni lavorative che stavano alla base della appartenenza e dei moti solidaristici e del lavoro della fase fordista.

Da qui la proposta dello Statuto della persona nel mercato del lavoro per affermare nuovi diritti che tutelino la permanete occupabilità, l’accesso alla formazione continua, il sostegno nelle transizioni, un welfare aziendale conciliativo con le esigenze famigliari, tutele nei lavori discontinui. Insomma, nuovi diritti e tutele per un lavoro che ha tempi e organizzazione sempre diversi.

Poi la proposta, diventata legge, per la partecipazione dei lavoratori all gestione delle imprese. Una riforma anti-populista che è sfida per le imprese e per le rappresentanze sindacali perché impone una crescita delle assunzioni di responsabilità.

La presa d’atto che non è solo un’epoca di cambiamento, ma un vero e proprio cambiamento d’epoca ha portato a elaborare la proposta di un patto di responsabilità. Porsi l’obiettivo di una nuova crescita del Paese richiede un incontro fra lavoratori, imprese e istituzioni dove alla libertà di ognuno di portare le proprie proposte possa seguire l’assunzione di responsabilità nel cercare la soluzione migliore per un risultato positivo di collaborazione.

L’invito finale è che è sempre più urgente che la spinta a “gridare il desiderio” sia capace di sposarsi con la tenacia e la volontà di guidare un sindacato che anziché la protesta sia capace di gridare la proposta.

Questi due giorni hanno sicuramente contribuito a rinnovare la passione di chi è quotidianamente impegnato a dare dignità al lavoro.

