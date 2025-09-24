La carenza di personale affligge anche il settore turistico. Anche per questo gli operatori si stanno attrezzando, come in Veneto

AAA cercasi personale. Perché ne manca tanto, soprattutto nella filiera del turismo e nella ristorazione. Secondo Confcommercio, quest’anno il commercio, la ristorazione e l’industria alberghiera “stanno facendo i conti con una carenza di 258.000 lavoratori, un dato che segna un incremento del 4% rispetto all’anno precedente, configurando una vera e propria emergenza per il Paese”.

Lo sanno bene gli operatori di montagna, che stanno per iniziare una nuova stagione. Per affrontare il problema, e cercare di trovare risposte, la Regione Veneto e la sua agenzia speciale VenetoLavoro hanno promosso l’edizione 2025 di “IncontraLavoro Turismo Montagna Veneta”, l’iniziativa di recruiting organizzata dai Centri per l’impiego dell’Ambito di Belluno in collaborazione con Confcommercio Belluno-Dolomiti, Federalberghi Belluno-Dolomiti, gli Enti Bilaterali del Terziario e del Turismo di Belluno, e Longarone Fiere Dolomiti.

L’obiettivo è selezionare diversi profili da impiegare nei settori del commercio e dei servizi, dell’ospitalità e della ristorazione, nelle strutture ricettive e alberghiere del comprensorio delle Dolomiti e nelle località turistiche della montagna veneta, in vista della prossima stagione turistica invernale. Tra i principali profili ricercati: addetti alla reception, camerieri di sala, cuochi e aiuto cuochi, baristi, commessi, camerieri ai piani, addetti alle pulizie, operatori degli impianti di risalita.

I colloqui tra i candidati preselezionati e le imprese alla ricerca di personale si svolgeranno, in presenza o da remoto, in occasione della manifestazione “Dolomiti HoReCa. Fiera per l’ospitalità e la ristorazione in montagna”, in programma a Longarone Fiere dal 6 all’8 ottobre. I lavoratori interessati a partecipare alle selezioni possono candidarsi online accedendo al portale ClicLavoro Veneto tramite credenziali certificate e utilizzando il servizio Centro per l’Impiego Online alla sezione “IncontraLavoro”. All’interno dell’evento “IncontraLavoro Turismo Montagna Veneta” sono pubblicate le offerte, in continuo aggiornamento, con la descrizione dettagliata dei profili ricercati.

“Il settore turistico rappresenta un pilastro fondamentale dell’economia veneta, tanto nella stagione estiva quanto in quella invernale, oltre che durante tutto il corso dell’anno nelle città d’arte della regione – spiega Tiziano Barone, direttore di Veneto Lavoro -. Quest’anno l’iniziativa riveste una particolare importanza perché con l’avvicinarsi dei Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina del prossimo febbraio, che attireranno turisti da tutto il mondo, possiamo prevedere che la domanda di lavoro sarà particolarmente intensa, non solo per i servizi legati all’evento ma da parte di tutto l’indotto. Come Veneto Lavoro mettiamo a disposizione le nostre risorse e le nostre competenze per supportare tale richiesta e dimostrarci un partner affidabile per le aziende della montagna veneta”.

“La collaborazione con Veneto Lavoro – aggiunge Luca Dal Poz, Direttore di Confcommercio Belluno Dolomiti – si consolida sempre di più ed inizia a dare i frutti sperati. Poter garantire alle imprese della filiera turistica bellunese, in larga parte nostre associate, un percorso che favorisca l’incontro tra domanda e offerta di lavoro rappresenta un tassello fondamentale. Per i datori di lavoro è sempre più complesso poter organizzare i propri organici e la possibilità di interfacciarsi con Veneto Lavoro per attingere alla platea di potenziali candidati è un fattore talvolta decisivo.

Se poi il tutto si traduce in un appuntamento ormai fisso di ‘IncontraLavoro’ tra imprese e candidati lavoratori all’interno della manifestazione fieristica ‘Dolomiti HoReCa’ mi sento dire che è stato posto un concreto valore aggiunto a favore del nostro territorio e delle imprese del comparto turistico”.

