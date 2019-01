RIFORMA PENSIONI 2019/ Le critiche di Camusso a Quota 100 (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI CAMUSSO

In un’intervista a Il Fatto Quotidiano, Susanna Camusso dice chiaramente che con la riforma delle pensioni “non siamo di fronte alla abrogazione della riforma Fornero, ma un provvedimento che riguarda soprattutto gli uomini dell’industria e una parte del pubblico impiego e che non interviene su tutte le situazioni più critiche: donne, lavoro intermittente e giovani”. Rispetto alla tesi per cui con questa misura si aiuterà l’occupazione giovanile, il Segretario generale della Cgil spiega che “nel pubblico impiego c’è in realtà un nuovo blocco del turnover: le assunzioni sono rinviate a fine anno e non saranno sufficienti a compensare i tagli recenti. Nell’industria, i numeri dei beneficiari sono molto più piccoli, per andare in pensione serve una continuità contributiva che in pochi hanno dopo dieci anni di crisi. Un po’ di assunzioni ci saranno, ma nel semestre scorso abbiamo avuto il record del contratto a termine. Non sarà un po’ di turnover ad arginare il problema”.

Dopo le prime mobilitazioni sindacali unitarie per protestare contro la rivalutazione parziale delle pensioni sopra i 1.500 euro al mese, Camusso ricorda che “alla fine del 2016, nella bozza d’accordo con il governo Gentiloni, c’era l’impegno che da gennaio 2019 sarebbe tornata l’indicizzazione delle pensioni. Il governo Conte non lo ha rispettato”. Questo ha quindi causato la protesta dei sindacati, che a gennaio scenderanno di nuovo in piazza, stavolta per “una grande mobilitazione di tutto il mondo del lavoro”.

