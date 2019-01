RIFORMA PENSIONI 2019/ Usb: Quota 100 è pannicello caldo (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LA POSIZIONE DELL’USB

Non solo la manovra, ma anche la riforma delle pensioni con Quota 100 finisce sotto le critiche dell’Usb Pensionati, la cui delegazione di Catania ha diffuso una nota in cui si legge che “la manovra finanziaria del governo gialloverde sul tema delle pensioni mantiene inalterate le riforme previdenziali avviate da Dini e concluse da Fornero. Ciò rende la quota 100 un pannicello caldo, considerato che in tre anni la manovra 5stelle-Lega sottrae circa 2,5 miliardi di euro dalle tasche dei pensionati intervenendo, esclusivamente, sull’adeguamento delle pensioni all’inflazione”. Per il sindacato di base di fatto si sta portando avanti un “attacco al diritto alla pensione, attacco alimentato pesantemente anche dai governi a guida Pd”.

Secondo l’Usb Pensionati c’è anche da segnalare “il ruolo della Previdenza pubblica sempre più precaria che sta subendo un processo di privatizzazione che, attraverso i fondi pensione, sposta il diritto alla pensione da diritto costituzionalmente garantito a opportunità personale legata alla propria condizione sociale, lavorativa, salariale. Questo consente al sistema del profitto di negare il diritto alla pensione alle generazioni future”. Dunque è con “la lotta per il diritto al lavoro” che è possibile far crescere la contribuzione previdenziale che “garantisce l’erogazione delle pensioni presenti e future”. Il punto è che “se le prospettive sono il lavoro nero, il lavoro povero, i salari inadeguati, i voucher, il reddito che non c’è, è evidente che la contribuzione previdenziale subisce una sostanziale decurtazione”.

