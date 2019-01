RIFORMA PENSIONI 2019/ Le criticità di Quota 100 per la scuola (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE CRITICITÀ PER LA SCUOLA

La riforma delle pensioni con Quota 100 porterà sicuramente delle novità, ma potrebbe anche creare delle criticità per alcune categorie. Maddalena Gissi ricorda in particolare che “il personale della scuola, per le particolari condizioni che ne regolano la cessazione dal servizio, ha dovuto presentare le domande di collocamento in pensione già entro il 12 dicembre scorso. Domande che sono state fatte avendo a riferimento i requisiti in quel momento necessari: se questi cambiano, non può essere che il personale scolastico debba attendere un anno in più per potersi avvalere delle nuove opportunità. Va dunque prevista una riapertura dei termini, pena il verificarsi un’intollerabile discriminazione”.

La Segretaria generale della Cisl Scuola evidenzia anche la necessità di “prendere le misure opportune perché in caso di un esodo consistente di docenti e personale Ata va garantita la piena copertura dei vuoti in organico che potrebbero determinarsi. Mettendo mano, se necessario, a procedure di reclutamento su cui gli interventi legislativi fin qui prodotti si sono rivelati non risolutivi”. La sindacalista ricorda però che non c’è solo il problema di quota 100, perché il decreto legge abbassa di 5 mesi i requisiti contributivi per l’accesso alla pensione anticipata, condizioni diverse da quelle cui si è dovuto attenere chi ha fatto domanda a dicembre, compresi gli insegnanti della scuola dell’infanzia. Per Gissi è “doveroso evitare discriminazioni a danno del personale scolastico: si dia l’opportunità di fare domanda a tutti coloro che possiedono i nuovi requisiti per il pensionamento”.

