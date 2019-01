RIFORMA PENSIONI E QUOTA 100/ La “confusione” di Damiano tra esodati e Ape social (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI DAMIANO

Il Governo ha rimandato l’approvazione del decreto relativo alla riforma delle pensioni con Quota 100 e al reddito di cittadinanza e secondo Cesare Damiano il Governo dovrebbe inserire nel testo anche “la nona e ultima salvaguardia degli esodati, che riguarda al massimo 6.000 lavoratori da anni disoccupati e senza pensione”. Secondo l’ex ministro del Lavoro, infatti, “se non si risolve questo problema mentre si propaganda il Reddito di cittadinanza, si creano nuovi poveri. Sarebbe contraddittorio. Anche per quanto riguarda l’Ape sociale, non è sufficiente il suo prolungamento: bisogna anche migliorare la normativa rimuovendo l’ostacolo che impedisce la sua fruizione ai disoccupati che, avendo i requisiti di 63 anni e 30 di contributi, non hanno utilizzato gli ammortizzatori sociali”. “Questa modifica, in parte, aiuterebbe a risolvere il problema della nona salvaguardia”, ha aggiunto.

Le parole di Damiano non sono però completamente piaciute al Comitato esodati licenziati e cessati, la cui coordinatrice Elide Alboni, in un post sulla pagina Facebook del Comitato stesso, ha evidenziato come gli esodati esclusi rivendichino, con la richiesta della nona salvaguardia, un diritto previdenziale, mentre l’Ape social rappresenta uno strumento di tipo assistenziale. Alboni ha fatto tra l’altro presente che solo una minima parte degli esodati esclusi potrebbe avere un beneficio dall’Ape sociale. Ma resta il fatto che non si può confondere una soluzione assistenziale con una di tipo previdenziale. Il Comitato resta comunque in attesa di precisazione o rettifica da parte dell’ex deputato dem.

