RIFORMA PENSIONI 2019 E QUOTA 100/ Sinopoli (Flc-Cgil): penalizzazione per mondo della scuola (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI SINOPOLI

Mentre il Governo promette che il decreto sulla riforma delle pensioni con Quota 100 vedrà la luce entro la prossima settimana, Francesco Sinopoli segnala come l’esecutivo “persevera nell’errore di escludere il sindacato da qualsiasi confronto di merito, vanificando così un’opportunità determinante per evitare soluzioni pasticciate”. Secondo il Segretario generale della Flc-Cgil, “il provvedimento presenta una inaccettabile e ingiustificata differenziazione tra i lavoratori pubblici e il resto del mondo del lavoro”. Questo perché la finestra di uscita per i lavoratori pubblici sarà di sei mesi, contro i tre che invece toccherà agli altri lavoratori. “Quindi, per quanto riguarda la scuola, se ci saranno ulteriori rinvii, si corre il rischio di penalizzare migliaia di lavoratori che, a causa della tempistica ristretta e delle specifiche esigenze del calendario scolastico, non potranno occupare i posti lasciati liberi dal personale docente e Ata beneficiario della quota 100”.

Stando a quanto riporta il sito di Rassegna Sindacale, Sinopoli assicura di essere pronto alla mobilitazione se ci sarà questa “penalizzazione del personale della scuola”. Inoltre, il sindacalista ricorda che per i dipendenti pubblici c’è il problema della liquidazione differita, per il risolvere il quale si potrebbe dovere “accendere un mutuo (un autentico paradosso), le cui modalità non potranno essere a costo zero per il lavoratore e per lo Stato. Possibile che si dimentichi che le liquidazioni sono un diritto maturato in decenni di lavoro?”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA