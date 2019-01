RIFORMA PENSIONI/ Quota 100 e le altre strade per la quiescenza anticipata (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE STRADE PER L’ANTICIPO

Mentre si attende l’approvazione del decreto relativo alla riforma delle pensioni, Il Sole 24 Ore ricorda che con Quota 100 saranno sette le strade possibili per la quiescenza anticipata. Ovviamente la prima è appunto Quota 100, di cui si attende l’entrata in vigore e che consentirà di lasciare il lavoro a 62 anni con 38 anni di contributi. La seconda strada è quella di Opzione donna, che verrà prorogata tramite il decreto in via di emanazione, consentendo alle sole donne con 35 anni di contributi e 58 anni di età (59 se autonome) di accedere alla pensione con ricalcolo contributivo pieno dell’importo dell’assegno. La terza strada è quella dei lavori usuranti, che riguarda chi ha svolto per almeno la metà della propria vita lavorativa (o sette degli ultimi dieci anni) attività usuranti specificate. In questo caso si può andare in pensione a 61 anni e 7 mesi con 35 anni di contributi.

C’è poi l’Ape volontario, cui si può accedere dai 63 anni, con 20 di contributi, attraverso però un prestito bancario da restituire in vent’anni tramite trattenuta sulla pensione futura. L’isopensione, invece, consente di anticipare il pensionamento di massimo 7 anni, ma richiede la sottoscrizione di un accordo con l’azienda (che deve avere più di 15 dipendenti) che si farà carico di versare al lavoratore un importo mensile fino all’effettiva pensionamento. La sesta strada è quella dell’Ape social (anch’essa da prorogare con decreto), che consente a talune categorie di accedere alla pensione a 63 anni con 30 o 36 anni (a seconda dei casi) di contributi. All’interno dell’Ape social c’è anche la Quota 41 per i lavoratori precoci che hanno versato almeno un anno di contributi prima dei 19 anni.

