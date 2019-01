PENSIONI QUOTA 100, COME FUNZIONA?/ Video slide e testo ufficiale: no penalizzazioni e stop scatti età

«Tanto impegno ma ci siamo! Ci dicevano che non si poteva fare. Diritto alla pensione per un milione di italiani, diritto al lavoro per una marea di giovani. Quota 100 senza penalizzazioni e senza tagli oggi è una realtà»: così il vicepremier Matteo Salvini a Palazzo Chigi dopo il via libera del Decretone che riunisce Quota 100 e Reddito di Cittadinanza. Le misure di bandiera del Governo gialloverde fanno il loro esordio ufficiale con una prima bozza ufficiale che verrà da questa sera poi incardinata nelle imminenti discussioni parlamentari: «Dedico questa decina di paginette alla signora Fornero, la signora piangente, e al signor Monti, non se ne fanno ancora una ragione…io conto di fare il ministro ancora a lungo». Dopo aver esultato per “i soldi veri stanziati”, Salvini ha aggiunto a fianco di Conte e Di Maio «subito la liquidazione per il settore pubblico, 30 mila euro cash. L’anticipo del Tfr per gli statali al momento arriva fino a 30mila euro, ma siamo un governo di ottimisti, c’è un percorso parlamentare e nessuno esclude che la già soddisfacente cifra possa salire 40-45mila euro, questo è l’obiettivo che ci siamo dati». Per quanto riguarda invece la specifica Quota 100 – misura dedicata a chi è nato entro il 1956 e ha lavorato senza interruzioni almeno dal 1980 potrà andare in pensione a partire da aprile – la misura è sperimentale per tre anni e «consente a chi ha maturato a fine 2018 almeno 62 anni di età e 38 di contributi di andare in pensione anticipata. La norma è sperimentale per il 2019-21». Come garantito da Salvini e inserito nel Decretone, «non c’è nessuna penalizzazione e nessun taglio, sarà una libertà di scelta».

COME FUNZIONA QUOTA 100?

«62 anni e 38 anni versamenti senza penalizzazione ed è solo il punto di partenza, l’obiettivo è quota 41. La Fornero si prepari a piangere ancora», ribadisce ancora il Ministro Salvini che spiega poi nel dettaglio le varie slide dedicate alla Quota 100. La riforma dovrebbe avere un costo di 4 miliardi per l’anno in corso, 8,3 per il 2020 e 8,6 per il 2021: «I dipendenti pubblici che maturano entro il 31 dicembre 2018 i requisiti previsti, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal primo luglio 2019», si legge nella bozza ufficiale della Quota 100 approvata dal Governo gialloverde. La pensione quota 100 «non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite previsto dalle disposizioni vigente». Per le modalità di erogazione senza oneri a carico della finanza pubblica, servirà poi un Dpcm su proposta del Ministro della Pa Giulia Bongiorno di concerto con Tesoro e Ministero del Lavoro.

CLICCA QUI PER IL DOCUMENTO COMPLETO CON LE SLIDE SULLA QUOTA 100





