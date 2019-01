RIFORMA PENSIONI/ Quota 100 maschilista e favorevole ai lavoratori stranieri (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI CAZZOLA

Non è ancora chiaro se sarà oggi o domani che il decreto relativo alla riforma delle pensioni con Quota 100 vedrà la luce. In ogni caso Giuliano Cazzola non ha dubbi: si tratta di una misura sbagliata, contro il lavoro. “I dati ci dicono che in realtà quelli che sono andati in pensione anticipata sono più di quelli che ci sono andati con la vecchiaia, quindi non è che la Fornero costringesse i lavoratori di andare in pensione all’età di Matusalemme”, ha detto l’ex deputato intervistato da Radio Cusano Campus. Secondo la sintesi dell’intervento riportata da urbanpost,it, Cazzola ha spiegato che la Legge Fornero ha aumentato l’età pensionabile soprattutto per le donne. Ma anche quota 100 è una norma maschilista perché trovare una donna che riesca a mettere insieme 38 anni di contributi è molto raro, soprattutto nel privato. Ciò detto c’è questa idea che lavorare fa male, per cui prima si esce e meglio è”.

Dal suo punto di vista è anche sbagliato pensare che Quota 100 possa contribuire ad aumentare l’occupazione giovanile. “Il meccanismo automatico che esce un lavoratore e ne entra un altro non c’è, bene che vada è un ricambio 1 a 1, ma è difficile che sia un ricambio 1 a 3”, ha evidenziato, dicendosi poi convinto che il provvedimento “produrrà dei guai sul versante dell’offerta di lavoro al settentrione perché quelli che se andranno saranno soprattutto lavoratori residenti al nord. Ci sarà più gente che esce rispetto a quella che entra, per un semplice dato demografico. Per quelli che usciranno non ci saranno fisicamente persone in egual misura che potrebbero entrare al loro posto e quindi alla fine arriveranno nuovi lavoratori stranieri”.

