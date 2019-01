GI GROUP/ Formazione e consulenza specialistica per Industria 4.0 al servizio di Made

Gi Group, la prima multinazionale italiana del lavoro, è tra i partner privati di Made, il Competence Center per l’Industria 4.0 a guida Politecnico di Milano, presentato la scorsa settimana nell’Aula Magna dell’ateneo.

Hub di incontro per le tecnologie digitali applicate al manifatturiero e punto di riferimento per le aziende, in particolare per le Pmi, Made sarà un centro di competenza di rilevanza internazionale per il settore in grado di fornire alle imprese i servizi necessari (dall’orientamento alla formazione, dalla ricerca applicata al trasferimento tecnologico) che consentano loro di affrontare la digitalizzazione 4.0 dei processi produttivi.

“Come provider di moltissime aziende manifatturiere – commenta Francesco Baroni, Business Innovation&Technology Management Senior Executive di Gi Group – condividiamo ogni giorno le sfide che l’innovazione in chiave 4.0 chiede ai nostri clienti, candidati e lavoratori. Vogliamo affrontare da protagonisti queste sfide consapevoli dell’impatto dirompente che le nuove tecnologie stanno avendo nel mercato del lavoro: nuovi profili, nuove competenze, nuove modalità di apprendimento, nuovi modelli di business e nuove modalità di coniugare capitale umano e automazione. È per questo che abbiamo aderito con entusiasmo e impegno al progetto Made e siamo convinti che l’eccellenza e la complementarità dei partner coinvolti in questa iniziativa possa fare la differenza”.

Da oltre tre anni, in particolare, Gi Group ha sviluppato servizi specializzati per supportare lo sviluppo delle competenze e nuovi modelli di staffing in ambito Ict, Engineering e Advanced Manufacturing, coniugando attività di ricerca e selezione, formazione e servizi di supporto alla crescita professionale; nello specifico, attraverso le Academy, ovvero progetti di formazione intensivi e altamente specializzati, sono stati formati profili di difficile reperibilità sul mercato.

Con la volontà, pertanto, di continuare e implementare questo percorso attraverso investimenti in attività di innovazione e collaborazioni con i soggetti più qualificati del settore, Gi Group ha deciso di sostenere il progetto Made in qualità di socio fondatore.



