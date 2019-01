RIFORMA PENSIONI E QUOTA 100/ Il decreto pronto ad aumentare gli assegni liquidati dall’Inps (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, IL DECRETO SU QUOTA 100

Il decreto sulla riforma delle pensioni con Quota 100 è stato finalmente approvato e, secondo le stime del Governo, per 350.000 persone quest’anno ci sarà la possibilità di accedere alla quiescenza. Probabilmente, quindi, vedremo aumentare il numero di assegni liquidati dall’Inps, che, stando ai dati del monitoraggio sui flussi di pensionamento diffusi dallo stesso Istituto nazionale di previdenza sociale, nel 2018 è stato pari a 483.309 unità, in calo del 20,4% rispetto all’anno precedente. La diminuzione più consistente la si è avuta per quel che riguarda le pensioni di vecchiaia, che hanno fatto registrate un -39,4%. Forse anche a causa dell’aumento del requisito anagrafico per le donne, che è stato portato a 66 anni e 7 mesi, pari a quello degli uomini.

Non resta che aspettare la reazione dei sindacati al provvedimento del governo, specie per quel che riguarda il comparto pubblico, visto che i dipendenti pubblici, come annunciato dal ministro Bongiorno, dovranno attendere il primo agosto per poter accedere a Quota 100, così da garantire la continuità dei servizi a cittadini e imprese e programmare il ricambio generazionale. Cgil, Cisl e Uil avevano poi già evidenziato i limiti dell’intervento principale del Governo in tema di previdenza, in particolare la penalizzazione che comporta per le donne, visto che per loro è più difficile riuscire a raggiungere il requisito contributivo di 38 anni previsto da Quota 100. Vedremo se rilanceranno le loro critiche in vista della mobilitazione unitaria, contro la Legge di bilancio, prevista per febbraio.

