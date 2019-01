RIFORMA PENSIONI E QUOTA 100/ Ghiselli: c’è chi rischia di lasciare il lavoro a 70 anni (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI GHISELLI

Roberto Ghiselli, pur apprezzando “tutto ciò che va a favore dei lavoratori e accorcia i tempi per andare in pensione”, non promuove il decreto sulla riforma delle pensioni con Quota 100 varato dal Governo. Intervistato da Repubblica, il Segretario confederale della Cgil spiega che “Quota 100 non è quota cento perché ha il vincolo dei 38 anni di contributi. Chi non li ha deve comunque aspettare la pensione di vecchiaia. E questo ha conseguenze sociali gravi”, “perché esclude dal provvedimento i lavoratori più deboli, che hanno meno contributi, e i giovani, che sono sempre più precari. Chi ha 38 anni di contributi oggi? Chi lavora nelle grandi aziende e i dipendenti del pubblico impiego. Non ce l’hanno invece intere categorie: gli edili, i dipendenti delle piccole aziende, chi lavora in agricoltura”.

Il sindacalista evidenzia anche che i giovani che iniziano a lavorare adesso “rischiano di andare in pensione oltre i 70 anni, altro che Quota 100. E questo perché la riforma annunciata da questo governo blocca l’aggiornamento dei contributi di anzianità lavorativa alla speranza di vita. Ma non li blocca per quanto riguarda l’età necessaria ad andare in pensione, la cosiddetta pensione di vecchiaia. Questo vuol dire che chi oggi ha 40 anni andrà in pensione a 70”. Ghiselli ci tiene anche a ricordare che i sindacati dopo il varo della Legge Fornero hanno presentato proposte di modifica radicale e anche “ottenuto salvaguardie per gli esodati. Oggi abbiamo una proposta di riforma radicale della legge Fornero e non solo una di facciata. Non possiamo certo essere accusati di non aver combattuto le storture della riforma delle pensioni”.

