Pagamento pensioni 2019 Inps, date e calendario completo/ Quando è differente tra Poste Italiane e banca

L’Inps ha reso noto il calendario con le date di pagamento delle pensioni per l’anno 2019. Lo ha fatto con la circolare n. 122 del 2018 che, al netto dei discorsi sulla riduzione della rivalutazione delle pensioni per l’effetto della Legge di Bilancio 2019, conferma le date di accredito della pensione tramite banca o Poste Italiane. A tal proposito, si nota che il primo pagamento del nuovo anno arriverà il 3 gennaio. Da notare però che slitta il pagamento delle pensioni anche nei mesi di maggio, giugno, settembre, novembre e dicembre, per effetto della normativa introdotta lo scorso anno, relativa al sistema di pagamento delle pensioni in Italia. Il primo gennaio scorso doveva entrare in vigore la disposizione contenuta nel Decreto Milleproroghe, contenente la razionalizzazione delle procedure di pagamento dell’Inps. Prevedeva il pagamento delle pensioni il secondo giorno bancabile del mese, ma il governo con la Legge di Bilancio 2018 ha reso ufficiale definitivamente il pagamento delle pensioni il primo giorno bancabile del mese, ad eccezione della pensione di gennaio che sarà pagata invece il secondo giorno bancabile del mese.

PAGAMENTO PENSIONI 2019, DATE E CALENDARIO COMPLETO

E allora diamo uno sguardo all’elenco completo, il calendario delle date di pagamento delle pensioni 2019, contenuto nella circolare Inps del 27 dicembre 2018. Partiamo da gennaio, quando il pagamento è previsto giovedì 3, quindi il secondo giorno bancabile per Poste Italiane e gli istituti di credito, cioè le banche. Da febbraio ad aprile, invece, la data di pagamento delle pensioni è il primo giorno del mese. A maggio il pagamento è fissato per il giorno successivo a quello della festa dei lavoratori, quindi il 2 maggio 2019. A giugno invece il pagamento della pensione è fissato al primo giorno del mese per chi lo riceve con Poste Italiane, mentre lunedì 3 per chi lo riceve attraverso gli istituti di credito. A luglio e agosto è previsto pagamento il primo giorno del mese, a settembre il secondo, mentre a ottobre l’1. Fa eccezione novembre: sabato 2 novembre riceveranno la pensione coloro che usufruiscono di Poste Italiane, lunedì 4 invece per le banche. Infine, dicembre con il pagamento fissato a lunedì 2.

