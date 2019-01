RIFORMA PENSIONI 2019 E QUOTA 100/ Flai-Cgil: penalizzati i lavoratori stagionali (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, FLAI-CGIL CONTRO QUOTA 100

Cgil, Cisl e Uil hanno incontrato il Premier Conte, che li ha convocati dopo l’approvazione del decreto sulla riforma delle pensioni e il reddito di cittadinanza. Le confederazioni hanno confermato la loro mobilitazione del 9 febbraio per protestare contro la manovra e anche la Flai-Cgil sarà in piazza, anche per ricordare il perché della propria opposizione a Quota 100. La federazione dei lavoratori dell’agroindustria, in una nota, evidenzia come il provvedimento varato dall’esecutivo “certifica che la parte più debole del mercato del lavoro, i lavoratori stagionali della nostra categoria, agricoli e dell’industria alimentare, già penalizzati per non avere un contratto a tempo indeterminato sono completamente snobbati dal governo: quota 100 per questi lavoratori è un miraggio”.

Il sindacato ricorda infatti che “rimane in vigore la legge Fornero e questi lavoratori saranno costretti a lavorare fin a 70 anni con una pensione da fame dopo anni di lavoro e di fatica”. Il problema fondamentale è che per questi lavoratori, che difficilmente riescono ad avere un contratto stabile a tempo indeterminato, raggiungere i 38 anni di contribuzione necessari ad accedere a Quota 100 è praticamente impossibile. Si continua ad operare con provvedimenti discriminatori, che dividono il mondo del lavoro in lavoratori di serie A e di serie B. Con questo provvedimento il governo conferma il suo atteggiamento contro i più deboli, dimenticandosi i lavoratori stagionali che hanno la sfortuna di non avere un lavoro stabile e ne fa loro una colpa, lasciandoli esclusi dal diritto di andare in pensione”, aggiunge la Flai-Cgil.

© RIPRODUZIONE RISERVATA