RIFORMA PENSIONI E QUOTA 100/ Il guadagno per i dipendenti pubblici e per il Pil (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI GARAVAGLIA

Come noto, con il decreto relativo alla riforma delle pensioni con Quota 100 è stato previsto l’anticipo, fino a 30.000 euro, delle liquidazioni dei dipendenti pubblici che andranno in quiescenza. Secondo Massimo Garavaglia, verranno così messi in circolo circa 5 miliardi di euro nel 2019, che consentono di dare “uno stimolo all’economia pari a più di 0,2 punti di Pil nel 2019”. Il sottosegretario all’Economia, intervistato dal Sole 24 Ore, spiega che il Governo è partito da un obiettivo: “i dipendenti pubblici hanno subito una grossa penalizzazione dalle misure introdotte dai governi precedenti, compresa la Legge Fornero. Era necessario trovare una soluzione da affiancare alla possibilità di accedere alla pensione con Quota 100 e abbiamo pensato che sarebbe stato giusto mitigare il differimento del Tfs, mettendo nelle tasche degli italiani una cifra ragionevole pari a 30mila euro”.

Tra l’altro l’esecutivo non esclude di aumentare tale soglia. Certo, una parte degli interessi sull’anticipo della liquidazione sarà a carico del lavoratore, ma Garavaglia evidenzia che è stata prevista “una riduzione dell’aliquota media Irpef di 1,5 punti percentuali per ogni annualità che intercorre tra la cessazione del servizio e l’erogazione dell’indennità”. “Calcolatrice alla mano, secondo il tasso ora vigente, chi accede al finanziamento pagherà per ogni anno di rapporto circa 745 euro di interessi, mentre la detassazione vale 750 euro annui: quindi, non è un’operazione a saldo zero ma con un più davanti per il cittadino”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA