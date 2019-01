RIFORMA PENSIONI E QUOTA 100/ Damiano propone modifica dell’Ape social (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI DAMIANO

Cesare Damiano torna a parlare della riforma delle pensioni con Quota 100, dicendosi “contento se mandiamo le persone di una certa età in pensione, ma temo che i soldi non bastino”. Intervistato da tpi.it, l’ex ministro del Lavoro evidenzia che “nel caso in cui il numero di domande sia superiore alle risorse messe a disposizione si attueranno dei tagli compensativi. Mi tremano le vene ai polsi, perché prima mandiamo in pensione a 62 anni e poi togliamo l’indennità di disoccupazione? Sarebbe davvero disastroso”. Rispetto all’ipotesi che nel 2021 il Governo vari Quota 41, l’ex deputato dice di ritenere che “anche in questo caso prevarrà ‘l’effetto annuncio’, poi superate le elezioni europee ci sarà invece ‘l’effetto delusione’ perché tutto quello che è stato promesso non potrà essere mantenuto e attuato. Prevedo quindi che verranno addossate ad altri le responsabilità di chi fa proposte che non reggono alla prova dei fatti”.

Damiano è inoltre convinto che vada resa strutturale l’Ape social, modificandola, “nel senso che è necessario includere nei lavori gravosi l’edilizia, i lavori stagionali e poi cancellare il vincolo che consente ai disoccupati di andare in pensione con 30 anni di contributi ma a patto che abbiano utilizzato gli ammortizzatori sociali come la Naspi. Anche se non li hanno utilizzati, bisogna far in modo che i disoccupati di lungo periodo possano andare in pensione”. L’esponente del Pd non dimentica poi la nona salvaguardia degli esodati: “Noi dobbiamo chiedere che il problema venga risolto, perché ci sono 6 mila lavoratori che, a causa della Fornero, non hanno più il lavoro dal 2012 e non hanno ancora la pensione. Questa era una promessa di Di Maio non mantenuta”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA