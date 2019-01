RIFORMA PENSIONI/ E quei risparmi sugli assegni per finanziare Quota 100 (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI DEL CARLO

Ad Alessandro Del Carlo non sfugge un dettaglio della riforma delle pensioni varata dal Governo con la manovra, che comprende anche il blocco parziale della rivalutazione per gli assegni sopra i 1.500 euro. “Con un’interpretazione un po’ maliziosa si potrebbe dire che con le risorse risparmiate si va a finanziare la cosiddetta quota 100. In sostanza ancora una volta si attinge alla spesa pensionistica per fare altre cose”, spiega il Presidente nazionale dell’Associazione nazionale pensionati della Cia in un’intervista a Dimensione Agricoltura. Dal suo punto di vista poi desta qualche timore l’aumento delle pensioni minime a 780 euro, che pure potrebbe andare a favore degli ex lavoratori dell’agricoltura, che hanno assegni pensionistici piuttosto bassi.

Il perché è presto detto: “Si parla con insistenza di requisiti di reddito a cui dovrebbe fare riferimento anche la proprietà della casa di abitazione. Vorrebbe dire che chi ha lavorato e con sacrificio, risparmiando, si è comprato la casa, sarebbe escluso dall’aumento. In quella condizione si trovano i pensionati agricoltori, mezzadri, persone che hanno speso la vita lavorando per costruirsi la più elementare forma di sicurezza sociale; verrebbero sostanzialmente puniti”. Del Carlo esprime anche una certa perplessità sulla scelta di “intervenire sulle prestazioni pensionistiche in maniera confusa, mettendo assieme pensioni sociali, previdenziali o d’invalidità, senza tenere conto dei diversi percorsi lavorativi e contributivi”, perché tutto ciò “potrebbe dare luogo a risultati non proprio tendenti verso una reale giustizia sociale”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA