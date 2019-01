Incidenti sul lavoro, 2018 anno choc: 1133 morti/ Inail: “tre vittime al giorno: aumentano denunce infortuni”

Il 2018 è stato l’anno horribilis per gli incidenti sul lavoro: secondo il rapporto dell’Inail presenta oggi sull’anno appena passato, le morti sul lavoro sono state 1133, in tragico aumento esattamente come gli infortuni e le denunce per le “malattie professionali”. «Le denunce di infortunio sul lavoro presentate all’Inail tra gennaio e dicembre 2018 sono state 641.261 (+0,9% rispetto allo stesso periodo del 2017), 1.133 delle quali con esito mortale (+10,1%)», si legge nel rapporto diffuso dall’istituto con i dettagli rilevati fino al 31 dicembre 2018. Sono in netto aumento, come dicevamo, anche le patologie di origine professionale denunciate alla Procure: 59.585, il +2,5% rispetto al 2017. Per quanto riguarda invece le denunce di infortuni, si cresce da 539.584 a 542.743 (+0,6%): avvenuti sia sul posto effettivo di lavoro e sia “in itinere”, ovvero nel tragitto di andata e ritorno tra casa e lavoro.

PIÙ DENUNCE E INFORTUNI SUL LAVORO

Secondo l’Inail, tra gennaio e dicembre del 2018 il numero degli infortuni sul lavoro denunciati «è aumentato dell’1,0% nella gestione Industria e servizi (dai 497.220 casi del 2017 ai 502.156 del 2018) e dell’1,4% nel Conto Stato (da 104.393 a 105.898, tre quarti dei quali riguardano studenti delle scuole pubbliche statali)»: calano invece gli infortuni e le morti nel campo dell’Agricoltura, un -1,8% rispetto al 2017. L’analisi specifica territoriale dell’Istituto evidenzia un aumento delle denunce di infortunio nel Nord-Ovest (+1,1%), nel Nord-Est (+2,2%) e al Sud (+0,8%), e un calo al Centro (-0,8%) e nelle Isole (-1,0%). Sul fronte vittime, l’anno terribile appena passato vede per l’appunto 1133 nuovi morti: sono 104 in più rispetto alle 1.029 denunciate tra gennaio e dicembre del 2017, una continua tragedia che secondo i calcoli rappresenta addirittura tre vittime al giorno per il solo 2018. Da ultimo, l’Inail segnala come tra gennaio e dicembre 2018 si sono verificati 24 incidenti plurimi, che sono costati la vita a 82 lavoratori, rispetto ai 15 incidenti plurimi del 2017, che hanno causato 42 morti.

