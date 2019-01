RIFORMA PENSIONI 2019 QUOTA 100/ Dai sindacati arriva il richiamo a Quota 41 (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI PROIETTI E GHISELLI

A seguito della pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto relativo alla riforma delle pensioni, Domenico Proietti ci tiene a spiegare che il provvedimento “risponde a una parte delle attese dei lavoratori, mentre lascia senza risposte questioni rilevanti del sistema previdenziale”. Per quanto riguarda Quota 100 in particolare, il Segretario confederale della Uil evidenzia che “è certamente un intervento utile per i lavoratori del nord e del settore pubblico, meno per quelli del centro sud e insufficiente per le donne, che raramente raggiungono i 38 anni di contribuzione”. Dal suo punto di vista è poi “positiva è la proroga dell’Ape Sociale e di Opzione donna”, ma “l’assenza di Quota 41 lascia senza risposta i lavoratori precoci” e poi “manca il completamento della salvaguardia degli esodati”.

Sulla stessa linea Roberto Ghiselli, che in un’intervista a pensioniperutti.it dice di apprezzare “il fatto che per alcune centinaia di migliaia di lavoratori nei prossimi tre anni verrà offerta la possibilità di andare in pensione in condizioni più favorevoli. Ma con questo intervento ‘a termine’ non si dà alcuna risposta agli altri 15 milioni di lavoratori ai quali continuerà ad applicarsi la legge Fornero”. Per il Segretario confederale della Cgil è dunque importante muoversi per superare “strutturalmente la legge Monti-Fornero, con la flessibilità in uscita a 62 anni o con 41 anni di contributi senza altri vincoli” e adottare “una pensione contributiva di garanzia per i giovani, il riconoscimento dei lavori gravosi, di cura e delle donne, il blocco dell’aspettativa di vita, la risoluzione del problema esodati e una reale rivalutazione delle pensioni in essere.

