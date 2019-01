RIFORMA PENSIONI 2019 E QUOTA 100/ Ghiselli: Legge Fornero resta in vigore come prima (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI GHISELLI

A breve, forse già la settimana prossima, secondo quanto annunciato dal Governo, arriverà un decreto relativo alla riforma delle pensioni con Quota 100. Secondo Roberto Ghiselli, sarebbe un errore se l’esecutivo “procedesse, anche in questa circostanza, senza un preventivo confronto con le organizzazioni sindacali, ignorando le proposte che unitariamente abbiamo da tempo formulato”. Il Segretario confederale della Cgil, secondo quanto riporta il sito di Rassegna sindacale, evidenzia come “se le anticipazioni fossero attendibili, ci troveremmo di fronte ad una misura previdenziale temporanea, che si esaurirà in un triennio e che non potrà essere definita quota 100 perché il requisito dei 38 anni di contributi per l’anticipo pensionistico rimarrebbe vincolante a prescindere dall’età”.

Quel che è peggio, dal suo punto di vista, è che non ci si troverebbe di fronte alla cancellazione della Legge Fornero, che anzi “resterebbe in vigore integralmente e che, anche nei prossimi tre anni, non migliorerebbe le condizioni di gran parte delle persone, soprattuto per chi ha fatto lavori discontinui e gravosi, le donne, i lavoratori precoci”. Ghiselli riconosce che in ogni caso i provvedimenti cui pensa il Governo in tema di pensioni sarebbero anche in parte condivisili, ma non rappresentano “una riforma organica e socialmente sostenibile del sistema previdenziale italiano”. Il sindacalista vorrebbe infine sapere se il decreto annunciato dal Governo “conterrà effettivamente la proroga dell’Ape sociale e di Opzione donna, e un intervento risolutivo per gli esodati”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA