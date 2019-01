RIFORMA PENSIONI 2019 E QUOTA 100/ Damiano: le promesse non saranno mantenute (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI DAMIANO

Per Cesare Damiano il fatto che ancora non arrivi il decreto sulla riforma delle pensioni con Quota 100 e il reddito di cittadinanza è segno che il Governo è in difficoltà. “Con le promesse e la demagogia non si apparecchia la tavola. Noi vogliamo la flessibilità previdenziale, la riapertura e l’accelerazione del turnover per far spazio ai giovani nel mondo del lavoro e vogliamo dare un reddito a chi è realmente povero: del resto lo abbiamo già fatto con il Reddito di Inserimento. Quello che non vogliamo sono però le promesse non mantenute e le facili illusioni”, spiega l’ex ministro del Lavoro, evidenziando che “solo le pensioni di cittadinanza costano 12 miliardi all’anno, che si sommano al Reddito di cittadinanza, che è un’altra cosa, alla Quota 100, ai 41 anni di contributi, alla nona salvaguardia degli esodati, a Opzione Donna e al blocco dell’aspettativa di vita che, dal primo gennaio, ha fatto salire di 5 mesi l’età pensionabile di vecchiaia e di anzianità”.

Il punto è che “i conti non tornano e la Ragioneria vigila, indipendentemente dai Governi in carica”. Damiano segnala in particolare come i conti non tornino per le pensioni di cittadinanza: “Fino a 500 euro al mese ci sono più di 2 milioni di pensionati che hanno un assegno medio di 3.400 euro all’anno. Bisogna portarli a 9.360 euro (780×12). Aggiungere circa 6.000 euro all’anno a più di 2 milioni di persone costa 12 miliardi”. Quindi chiede a Luigi Di Maio “dove c’è lo stanziamento nella legge di Bilancio. Non ce lo può dire perché non c’è, “soltanto con un imbroglio contabile si può fare ciò che il Governo promette”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA