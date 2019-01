RIFORMA PENSIONI 2019 E QUOTA 100/ Esodati, nuovo appello con lettera alla politica (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, APPELLO PER GLI ESODATI

Il Comitato esodati licenziati e cessati sta condividendo sulla propria pagina Facebook una lettera aperta che uno dei loro iscritti, Giuseppe Moia, ha indirizzato al mondo politico, rivolgendosi a un generico parlamentare italiano. “Spero che hai trascorso un sereno Natale, festeggiato il nuovo anno con i tuoi famigliari.., Noi esodati è dal Natale 2011 che non abbiamo motivo di festeggiare, anzi quasi il Natale lo odiamo, perché proprio in quel periodo è cambiata in maniera tragica la nostra vita”. Il riferimento nel testo della lettera è alla Legge Fornero, che ha portato per molte persone, rimaste senza lavoro, a spostare in avanti il traguardo pensionistico. “Nessuno vuole spiegare perché si decide di non fare nulla, eppure le risorse finanziare per risolvere il problema c’erano, nessuno vuole che te ne fai una ragione, magari spiegando che ci sono persone più bisognose e meritevoli di te, che sei sfortunato, ma ti verrà fatto un monumento, perché col tuo sacrificio hai salvato l’Italia, hai salvato il futuro dei tuoi figli”.

Effettivamente per varare la nona salvaguardia per i circa 6.000 esodati ancora esclusi le risorse ci sono (i risparmi delle precedenti salvaguardie). È la conclusione di Moia è amara: “Certo, hai ragione parlamentare, perché devi ascoltare un esodato, quando ormai nessuno lo vuole ascoltare”. C’è da dire che non è mancato l’impegno di alcuni parlamentari per arrivare al varo della nona salvaguardia e che spetterebbe al Governo, che aveva promesso di aiutare gli esodati, trovare una soluzione al più presto.

