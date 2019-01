RIFORMA PENSIONI 2019 E QUOTA 100/ Scontro Governo-sindacati sulle rivalutazioni (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LO SCONTRO SINDACATI-GOVERNO

I sindacati protestano ancora contro la riforma delle pensioni che blocca parzialmente l’indicizzazione degli assegni sopra i 1.500 euro al mese, con Ivan Pedretti che parla di “decisione scellerata e insopportabile perché ancora una volta si mettono le mani nelle tasche di chi ha lavorato duramente per una vita, facendogli pagare il conto della manovra economica”. “Ci stanno derubando e siamo molto arrabbiati”, spiega il Segretario generale dello Spi-Cgil. E in effetti ci sono stati e probabilmente ci saranno ancora presidi dei sindacati nelle diverse città italiane contro quello che viene considerato “un clamoroso passo indietro rispetto agli impegni assunti dal precedente esecutivo, che aveva stabilito il ritorno dal primo gennaio 2019 a un meccanismo di rivalutazione che fosse in grado di tutelare il potere d’acquisto dei pensionati italiani”.

Tuttavia Diego Binelli e Vanessa Cattoi in una nota dicono che “a seguito di notizie discordanti circolanti su mezzi di informazione e social network, riteniamo opportuno fare un po’ di chiarezza in merito a quanto contenuto nella manovra di bilancio appena approvata dal governo Lega-M5S. I due parlamentare della Lega ricordano che la rivalutazione delle pensioni era bloccata dal 2012 e che “nessun pensionato prenderà un euro in meno rispetto al 2018, come invece la disinformazione vuol far credere. L’adeguamento al costo della vita ci sarà infatti per tutte le pensioni, con rivalutazioni differenziate, che saranno percentualmente più consistenti per le fasce più basse e via via decrescenti per quelle più elevate”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA