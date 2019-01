RIFORMA PENSIONI 2019 E QUOTA 100/ Brambilla: impossibile accontentare tutti (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI BRAMBILLA

In vista del decreto riguardante la riforma delle pensioni e il reddito di cittadinanza, Alberto Brambilla ricorda che “arriveranno circa 300 mila domande per accedere a quota 100. Chi conosce la macchina sa che è impossibile accontentare subito tutti. Ci sarà un tale ingorgo che bisognerà fare delle scelte. Abbiamo una grande quantità di ingabbiati a quota 106-107-108. Gente con 66 anni di età e 42 di contributi. Nel primo quadrimestre la precedenza spetta a loro. Nella seconda parte dell’anno possiamo occuparci dei pensionati fino a quota 103, e l’anno prossimo passeremo agli altri. La quota 100 non può avere un trattamento privilegiato rispetto a situazioni più sfortunate”.

Intervistato da La Verità, il Presidente del Centro studi Itinerari previdenziali boccia la pensione di cittadinanza, spiegando che c’è il rischio di “premiare gli evasori. E i mafiosi. È chiaro che gli appartenenti alle quattro principali organizzazioni malavitose non danno il foglio paga ai loro picciotti. Teniamo presente che al Sud il 60% delle pensioni di vecchiaia sono integrate dallo Stato. I maggiori beneficiari delle pensioni basse e assistenziali sono i furbi che sfruttano il lavoro nero e l’economia illegale. Dunque chiediamoci chi stiamo aiutando”. L’ex sottosegretario al Welfare boccia anche il taglio delle pensioni d’oro, che definisce “furto. Chiunque abbia una pensione alta se la vedrà decurtata, senza andare a vedere quanto ha versato, senza considerare l’aspettativa di vita e una giusta proporzionalità. E aggiungo che questo taglio, durando cinque anni, contravviene ai parametri fissati dalia Corte Costituzionale. Insomma, prestiamo attenzione alla caccia alle streghe”.

